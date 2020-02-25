Davutoğlu'nun Konya'daki evinin koruma kararı kaldırıldı

Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Konya'daki evinin koruması kararı, "tehdit yok" gerekçesiyle kaldırıldı.

Koruma Hizmetleri Yönetmeliği gereği eski Başbakanların nerede olursa olsun ev , işyeri vb. yerlerde 24 saat korunma hakkı bulunuyor. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Koruma Komisyonu aldığı kararla, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Konya'daki evinin önünde koruma noktasında görev yapan korumayı kaldırdı. Koruma kararının kaldırılmasına "tehdit yok" açıklaması gerekçe olarak gösterildi. Davutoğlu'nun evinin önünde bulunan koruma noktası ise kaldırılmayacak.