Emniyet Teftiş Kurulu Başkanı Gürsel, oğlunun nikâhı sonrasında Covid-19 oldu

T24 Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel ve iki yardımcısı, ekim başında oğlunun nikâhında Covid-19'a yakalandığı ve iki hafta boyunca karantinada kaldığı ortaya çıktı.

Yükselişe geçen Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yeni düzenleme getirmesine karşın ülke genelinde düğün, nikâh ve nişan törenlerinde Covid-19 vakaları görülmeye devam ediyor. Değişik kentlerde düğün ve nişan törenlerinde virüs vakalarının görülmesiyle ilgili haberler kamuoyuna yansırken, benzer bir gelişme Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yaşandı.

Bakanlık genelgesinde belirtilen talimatların il emniyet müdürlüklerince uygulanıp uygulanmadığı denetleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, oğlunun nikâh töreni sonrasında ortaya çıkan sağlık sorunu nedeniyle Koronavirüs testi yaptırdı. Test sonunda Gürsel'in virüsten etkilendiği ve test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Beykoz'da özel bir tesiste 10 Ekim'de gerçekleşen nikâh sırasında misafirleri karşılayıp ilgilenen Gürsel'in yanı sıra kurulda görevli iki yardımcısı da Covid-19'dan etkilenerek karantina süreci yaşadılar. Gürsel ve iki yardımcısı, iki haftayı bulan karantina sürecini tamamlayarak hafta başında göreve başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aynı zamanda kendisinin yakın çalışma ekibinde görev yapan Gürsel'in oğlunun nikâh töreninde şahit olarak yer almıştı.