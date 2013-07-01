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Emniyet demir kelepçe yerine, rengarenk plastik kelepçe kullanacak

Demir kelepçelerin, plastik olanlarıyla değiştirileceğini açıklayan Emniyet, kış şartlarına daha uygun rezitanslı yelekler de alınacağını açıkladı

01 Temmuz 2013 14:05

Emniyet, kolluk kuvvetlerinde teçhizat yenilemesine gideceklerini açıkladı. Demir kelepçelerin yerine renkli, plastik ve kumaş kelepçelerle değiştirileceğini bildiren Emniyet yetkilileri, olayların türüne göre farklı renkte kelepçeler kullanmaya başlanacağını açıkladı.

Sabah gazetesinde yayımlanan habere göre, emniyet teşkilatı polisin teçhizatında önemli bir değişikliğe gidiyor.

Polis, kemerinden demir kelepçeyi çıkartıyor. Soğukluğu ve ağırlığı ile konuşulan demir kelepçeler kemerde bir süre daha kalacak ancak kısa süre sonra ortadan kalkacak. Zaman zaman kullanılan plastik kelepçeler ise polis teçhizatında ve kemerinde daha çok yer alacak. Yeni kelepçeler resmi polisler tarafından artık daha yaygın kullanılacak. Polis ayrıca sağlam kumaştan yapılan kelepçe de kullanacak. Yeni kelepçeler Avrupa'daki gibi olayın türüne göre renkli olacak.

 

Plastik kelepçe ve rezistanslı yelek

 

Avrupa'da kullanılan plastik renkli hafif kelepçeler tercih edilecek. Resmi polislere 30 gram ağırlığında, siyah ya da beyaz renkte ve plastik alaşımlı dayanıklı kelepçe dağıtılacak. Toplumsal ve asayiş olaylarında özellikle kullanılması planlanan yeni kelepçeler tek kullanımlık olacak. Emniyet ilk etapta yaklaşık 2 bin adet alacağı kelepçeleri uygulamayı görmek adına ilgili birimlere dağıtacak.

Emniyetin demir kelepçe yerine kullanmayı planladığı diğer kelepçe ise polikarbon olanlar. Polikarbon kelepçeler de demir olanlarına göre daha hafif olması açısından tercih ediliyor. Bu kelepçelerde yaklaşık 100 gram ağırlığa tekabül ediyor. Emniyet gerekli ön incelemelerin ardından her iki kelepçeyi tamamen kullanıma sokup 1 yıl içinde demir kelepçeyi kaldırmayı planlıyor. Emniyet ikinci planda özellikle kış şartlarının oldukça ağır ve zor geçtiği illerde yeni elbise kullanımına geçiyor.

Edinilen bilgilere göre yine polislerin kullanımı için rezistanslı yelekler alınacak. Polisler elle yeleğin iç ısısını dereceye göre ayarlayacak. Emniyet 1000 adet alacağı yeni yelekleri sonbahardan itibaren 5 kentte deneme amaçlı kullanıp rapor alacak. Buna göre yeni alımlar için ihale açılacak.

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