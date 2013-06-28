Polis olmak için 65 bin kişi başvurdu

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Remzi Fındıklı, bu yıl 7 bin öğrenci alınacak Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) 65 bin müracaat olduğunu belirterek, "Bu da gösteriyor ki polise büyük bir teveccüh var. Polis, gerçekten saygın bir hizmet veriyor ve herkesin polis olmak istediğini görmek bizi sevindiriyor" dedi.

Fındıklı, güvenlik denince ilk akla gelen şeyin polis olduğunu ifade ederek, polisin bunun yanında devletin millete uzanan yardım, güven ve şefkat eli sayılabileceğini kaydetti.

Türkiye'de polis eğitimi veren tek yüksek öğretim kurumunun Polis Akademisi olduğunu ifade eden Fındıklı, akademiye bağlı 28 PMYO'nun eğitimine devam ettiğini dile getirdi.

Bu okullara liseden gelen ve üniversitede belli bir puan almış öğrencileri kabul ettiklerini anlatan Fındıklı, şunları kaydetti:

"Bu sene 7 bin öğrenci alınacak, buna karşılık 65 bin müracaat oldu. Bu da gösteriyor ki polise büyük bir teveccüh var. Polis, gerçekten saygın bir hizmet veriyor ve herkesin polis olmak istediğini görmek bizi sevindiriyor. Bu öğrenciler iki yıllık eğitimden sonra polis memuru olarak göreve başlamaktadırlar. Burada hukuk dersleri, mesleki dersler, kültür dersleri ve güncel konularla ilgili her türlü eğitim uzmanlar tarafından verilmektedir."

- Bu yıl 16 ülkeden 330 yabancı öğrenci Polis Akademisinde eğitim aldı.

Akademide yaklaşık 2 bin öğrencinin, Güvenlik Bilimleri Fakültesinde aldıkları 4 yıllık eğitimin ardından teşkilatta komiser yardımcısı olarak görev alacağını belirten Fındıklı, akademi öğrencilerinin sadece Türk öğrencilerinden oluşmadığının altını çizerek şöyle devam etti:

"Bu yıl 16 ülkeden 330 yabancı öğrenci Polis Akademisinde eğitim aldı. Bu da akademimizin yalnız milli bir akademi değil, aynı zamanda uluslararası, hatta bir dünya akademisi olduğunu göstermektedir. Mezun ettiğimiz öğrenciler, o ülkelerde bizim birer temsilcimiz, köprümüz ve irtibat yerlerimizdir. Bu nedenle iş adamlarımız, siyasilerimiz, yöneticilerimiz gittikleri ülkelerde bu öğrenciler ile çok yakın irtibat kurmakta ve o ülkeyle ilişkileri bu öğrenciler sağlamaktadır."

Polis Akademisi uluslararası standartlarda eğitim veriyor

Fındıklı, Polis Akademisi Başkanı olarak, 40 üye ülkeden 46 polis eğitim kurumunun oyu ile Uluslararası Polis Akademileri Birliği (İNTERPA) başkanlığına seçildiğini ve Avrupa Polis Akademileri Birliği'nin (AEPC) ise Başkan Yardımcısı olduğunu belirterek, "Şu anda Avrupa Polis Akademileri Başkanı bir Fransız ve ben onun yardımcısıyım. Dolayısıyla Polis Akademisi uluslararası standartlarda eğitim veren dünyaya açık ve adeta bir motor, kılavuz görevi yapıyor" ifadesini kullandı.

Eğitim şartlarının dünya standartlarının üzerinde olduğunu vurgulayan Fındıklı, bu nedenle de birçok ülkeden polis adayının Türkiye'ye gelerek eğitim aldığını söyledi.

Libya, Afganistan, Havai Adaları'ndan gelen polisleri eğittiklerini vurgulayan Fındıklı, "Bu alanda çok müracaat var. Talep fazla olduğu için de cevap vermekte gecikiyoruz, yetişemiyoruz" diye konuştu.