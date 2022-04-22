Emniyet’te “inanç” şiddeti iddiası

'Kürt Ahmet’in yeğeni Şahin Turgut’un polisler tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma devam ederken, emniyetle ilgili yeni bir darp iddiası daha ortaya çıktı. KOM Daire Başkanlığında görevli H.K isimli bir polis, koruma ve şoförlüğünü yaptığı KOM Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Güler tarafından darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. H.K dilekçesinde, kendisinin Şafii mezhebinden olduğunu, bu nedenle Güler’in KOM Daire Başkanlığının bahçesine getirttiği köpeğine bakmak istemediğini söyleyince darp edildiğini ve hürriyetinin kısıtlandığını öne sürdü. H.K, “Köpeğe bakmak istemediğimi, ‘Şafii’ mezhebinden olmam nedeniyle normal hayatımda da köpeğe dokunmadığımı söyledim. Bunun üzerine Güler bana ‘Senin mezhebini de Şafiiliğini de s… lan, ben ne diyorsam s… s… yapacaksın’ dedi. Ardından insan kaynakları şube müdürünü arayıp ‘bunu en uzak karakola gönder, yazısını hemen getir’ dedi. Başkanım sinirlisiniz müsaade edin çıkayım dediğimde odadan çıkmama engel olarak hürriyetimi kısıtladı. Göğsüme yumruk attı. Kafamı kapıya vurdu, üstümü yırttı. Odadan çıktım bir alt kata indim. Kat kameralarından darp edilmiş halim görülebilir” dedi.

“Bu mesleği rahat geçiremeyeceksin”

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığında görevli H.K, KOM Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Güler tarafından darp edildiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. H.K, Başsavcılığa verdiği 15 Nisan tarihli dilekçesinde, şunları anlattı:

“KOM Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Güler’in yanında şoför ve koruma olarak görev yapmaktayım. 14 Nisan tarihinde görevli olduğum yerde çalışırken saat 17.00-19.00 saatleri arasında Güler’in sözlü hakaret, küfür, darp ve cebirine maruz kaldım. Saat 17.10 civarında Güler’in makamına giderek, kurumumuzun bahçesine getirttiği şahsi köpeğine bakmak istemediğimi söyledim. Dini mezhep olarak Şafii olduğumu, normal hayatımda da kopeğe dokunmadığımı, bu nedenle bakmak istemediğimi söyledim. Bunun üzerine Güler bana ‘Senin mezhebini de Şafiiliğini de s… lan, ben ne diyorsam s… s… yapacaksın’ dedi. Ardından insan kaynakları şube müdürünü arayıp ‘bu salak H.K’yı en uzak karakola gönder, yazısını hemen getir’ dedi. Daha sonra bana dönerek, ‘senin hayatını s… oğlum, bu mesleği rahat geçiremeyeceksin, süreceğim seni, sen kimsin bi b.. değilsin, kanun benim oğlum’ dedi. Cemaatçi misin lan sen diyerek bana çok kötü bir ithamda bulundu. Başkanım sinirlisiniz müsaade edin çıkayım dediğimde odadan çıkmama engel olarak hürriyetimi kısıtladı.

“Yumruk attı, üstümü yırttı”

Bir kez sağ göğsüme şiddetli şekilde yumruk attı. Başkanım çıkabilir miyim dediğimde ‘sinirim geçmedi lan bekleyeceksin’ dedi. Bir süre daha küfür ve hakaretler devam etti ve sol göğsüme doğru şiddetli bir yumruk daha attı. Bunun üzerine odadan zorla çıktım. Özel kalem M.A komiserin yanına giderek konuyu anlattım ve yardımcı olmasını istedim. Bunun üzerine tekrar odasına çağırıldım ve gittim. Daha sakin olmasına rağmen ‘o köpeğe bakacaksınız’ dedi. Ben düzgün bir üslupla başkanım müsaadenizle ben bakmak istemiyorum dedim. Bunu duyunca bana masadan bir şeyler fırlatmaya başladı. Ben kapıya yönelip çıkmaya çalıştım fakat iki eliyle ittirerek kapıyı kafama iki defa vurdu. Üstümü çekiştirerek yırttı. Cebimde bulunan kulaklığım yere düştü. Bu esnada Güler’in darbeleriyle elimden ve başımdan yaralandım. Üstüm parçalandı. Polis memuru Y.Y bu olay yaşanırken odadaydı. Yaşananlara başından beri şahit oldu.

Kamera kayıtlarına bakılsın

Odadan çıkıp bir alt kata indim. Kaçakçılık şubede çalışan polis memuru gürültüden dolayı yanıma gelip ne oldu dedi. Kendisine Ahmet Başkan bana saldırdı diye söyledim. 3. Kat, 4. Kat ve 11. Kat kamera kayıtlarında darp edilmiş halim görülebilir. Olayın başından beri hiçbir fiziki müdahalede bulunmadım, sözlü olarak yanlış bir şey söylemedim. Yaşadığım durum katlarda bulunan kameralarda kayıt altına alınmıştır. Ayrıca katlarda bulunan personeller maruz kaldığım küfür ve hakaretleri duymuşlardır”

H.K’nın şikayeti üzerine Ankara Başsavcılığı soruşturma başlattı. H.K’yı darbettiği öne sürülen

KOM Daire Başkanı Güler, Ankara KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu ile aynı dönemde Kırıkkale’den Ankara’ya gelmişti. Güler, KOM Daire Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

Savcılıktan tartışma yaratacak talep

Öte yandan savcılığın şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tartışılan bir karara da imza attığı öğrenildi. H.K'nın uğradığı şiddeti "görev suçu" kapsamında değerlendiren savcılık, Güler hakkında soruşturma yapmak için İçişleri Bakanlığı'na yazı yazarak, "soruşturma izni" istedi. Talep yazısına, İçişleri Bakanlığı'nın vereceği cevap merak konusu oldu.