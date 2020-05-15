Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce başkomiser ve komiser ile çeşitli rütbelerdeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 2020 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde; Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 21.016 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda;

1’inci bölgeden 2’inci bölgeye (9.870) personelin, 2’inci bölgeden 1’inci bölgeye (10.467) personelin, 2’inci bölgeden 2’inci bölgeye (679) personelin atama işlemleri yapıldı.

Ayrıca 1’inci bölgedeki (35.904), 2’inci bölgedeki (7.876) olmak üzere toplamda (43.780) personelin ise ipka talepleri kabul edildi.

Yapılan açıklamada, pandemi sürecinden dolayı ataması yapılan personelin ilişiklerinin ikinci bir emre kadar kesilmeyeceği belirtildi.