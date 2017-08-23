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Emniyet şeridindeki TIR'a çarpan kamyonda 1 kişi öldü

Mehmet YİRUN/ ERGENE(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde lastiği patladığı için emniyet şeridine çekilen TIR'a arkadan çarpan kamyonda bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

23 Ağustos 2017 14:49

Mehmet YİRUN/ ERGENE(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Ergene İlçesi\'nde lastiği patladığı için emniyet şeridine çekilen TIR\'a arkadan çarpan kamyonda bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle kamyondaki zeytinler karayoluna döküldü.
Kaza Ergene İlçesi\'nin çevreyolunda meydana geldi. Edirne yönüne giden Kenan Saygılı yönetimindeki 16 VL 465 plakalı zeytin yüklü kamyon, Sağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde lastiği patladığı için emniyet şeridine park edilen Mehmet Ali Çelik yönetimindeki 06 SAN 75  plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, kamyonda bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi ölürken, sürücü Kenan Saygılı yaralandı.
TIR sürücüsü Çevik\'in haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle kamyondan çevreye saçılan zeytinler karayolunun kapanmasına neden oldu. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri, dökülen zeytinleri temizleyip, yolu trafiğe açtı. TIR sürücüsü Mehmet Ali Çevik, \"Aracın lastiği patlaktı ve park halindeydim. Kamyon arkadan gelip vurdu. Hemen polisi ve ambulansı arayıp kaza olduğunu bildirdim\" dedi. Kazada ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

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