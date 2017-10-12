Emniyet şeridindeki duran TIR'a çarptı: 1 yaralı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde, TEM Otoyolu\'nda emniyet şeridinde duran TIR\'a çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Hendek mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Mahir Koğtaş idaresindeki 06 YIJ 19 plakalı kamyon, Tekin Halkış\'ın emniyet şeridine park ettiği 33 BNV 03 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Mahir Koğtaş hasar gören kamyonda sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekibi yaralanan sürücü Koğtaş\'I araçtan çıkardı. Düzce Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mahir Koğtaş, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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