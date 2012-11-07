Emniyet sendikacı polislerin web sitelerini hedef aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü bu kez de sendikacı polislerin internet sitelerini hedef aldı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Emniyet Müdürü Erkan Güler, "polis" isminin kullanım hakkı için tescil şirketine başvurdu. İçişleri Bakanlığı ise ismin kullanım hakkının Emniyet Genel Müdürü’nün yasal iznine bağlı olduğunu açıkladı.

Enis Tayman’ın radikal.com.tr’de yer alan haberine göre; Emniyet’in bu kapsamda 05.1.EGM.077.49922.(91244)/6287-175941 sayı ve “Polis” İsminin Kullanımı konulu bir yazıyla ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Erkan Güler imzasıyla İsim Tescil İnternet Teknolojileri A.Ş. adlı firmaya başvurdu.

20 Eylül 2012 tarihini taşıyan başvuru yazısında turkiyepolissendikasi.com adlı internet sitesine verilen domain/hosting hizmetinin durdurulması istendi. Genel Müdürlük ayrıca polisolmakistiyorum.com adlı bir başka internet sitesinin de kapatılması talebini aynı yazıda belirtti.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Gernel Müdürlüğü tarafından firmaya gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Polis” isminin kullanımı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 26. Maddesinde düzenlenen koruma kapsamına girdiğinden dolayı, kullanımı ancak Emniyet Genel Müdürü’nün yasal iznine tabidir.

İnternet üzerinde Polis, Emniyet ve bunları çağrıştıracak herhangi bir kelime kullanan web adreslerinin kullanımı ile ilgili şirketiniz tarafından 7domain/hosting hizmeti verilen www.turkiyepolissendikasi.com ve www.polisolmakistiyorum.com siteleri gerekli izni almışsa tarafımıza /9.10.2012 tarihine kadar geri bildirimde bulunulması, aksi takdirde internet üzerinde www.turkiyepolissendikasi.com ve www.polisolmakistiyorum.com adı altında yayın yapmakta olan sitelerin isim değişikliğine gitmesi ve faaliyetini durdurması gerekmektedir. Talebimizin sonuçsuz kalması durumunda yasal yollara başvuralacağının bilinmesini rica ederim.”

Konuyla ilgili olarak aradığımız İsim Tescil İnternet Teknolojileri A.Ş. adlı firmanın yetkililerine ise “yemekte” oldukları gerekçesiyle ulaşılamadı.

Kanun ne diyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün dayandığı kanun 4721 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi şöyle diyor:

MADDE 26.- Adının kullanılması çekişmeli olan kişi, hakkının tespitini dava edebilir.

Adı haksız olarak kullanılan kişi buna son verilmesini; haksız kullanan kusurlu ise ayrıca maddî zararının giderilmesini ve uğradığı haksızlığın niteliği gerektiriyorsa manevî tazminat ödenmesini isteyebilir.

Polis jenerik ifadedir

Fikri mülkiyet hakları uzmanı avukat Dr. Cahit Suluk:

Medeni Kanun’daki adın kullanılması düzenlemesi şahsi haklar bağlamında bir düzenleme. Kişilik haklarını ilgilendirir. Mesela bir şahsı kullanmak isterseniz orada geçerlidir. Böyle bir durumda izin alınması gerekir. Aynı şekilde kişinin resmi, portresi ve fotoğrafı üzerinde de hakları vardır. Oysa burada böyle bir durum yok. Polis ismi jenerik bir ifadedir. Ekmek gibi berber gibi asker gibi jenerik bir ifadedir. Kamunun kullanımına açıktır. Bu ismi kullanmak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uhdesinde değildir. Yeter ki kullanım esnasında toplum yanıltılmasın” dedi.