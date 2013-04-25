Emniyet-Sen kurucuları polislikten atıldı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, 7 kurucu hakkında Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün iki maddesi uyarınca ihraç kararı verdi. Polisler dün itibariyle silahlarını teslim etti. 2012’de kurulmasının ardından bir ilk olarak dikkat çeken Türkiye ’nin ilk polis sendikası Emniyet-Sen’in kurucuları meslekten atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ edilen yazılara göre 7 kurucuya Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 8. Maddesi’nin 32,35 ve 37. Fıkraları ile 10. Madde gerekçe gösterildi. Maddeler, emre itaatsizlik, sendikal faaliyetler ve mesleğin onuru zedelemek gibi “suç”ları içeriyor.

Enis Tayman'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre Emniyet Sen kurucu başkanı ve yönetim kurulu üyesi İrfan Çelik; “Beklenen hukuk katliamı gerçekleşti” dedi. Çelik, Radikal’e yaptığı açıklamada; “İfadelerimizi bile almaya gerek görmediler. 18 Nisan’da ifade hakkımızı bile kullandırtmadılar. Bize kısaca, ‘Pişmansanız konuşma hakkı tanıyacağız’ dendi. ‘Hakkınızı savunacaksanız dışarı çıkın’ dedi. Beni zaten daha önce ihraç etmişlerdi. Bir kez daha ihraç etmek için ifadeye çağırdılar. Bunu dile getirdiğimde iki başkomiser tarafından zorla dışarı çıkarıldım. Ayın 24’ünde de meslekten ihraç ettiler” dedi.

Pazartesi günü Emniyet-Sen olarak ihraç kararına karşı İdare Mahkemesi’ne başvuracaklarını da söyleyen Çelik, “Bu 250 bin kişinin davası. Vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

7 kişilik yönetim kurulundan üç kişiye kararın tebliğ edildiğini de ifade eden İrfan Çelik, “Anayasa ve bütün evrensel hukuk yok sayıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bile 9 tane genelge yayımladı. Sendikal faaliyetlere izin verilmesi konusunda. Bunları da yok saydılar” dedi.

Kimler atıldı?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihraç ettiği memurlar şu isimlerden oluşuyor: Genel Başkan: Faruk Sezer, Yönetim Kurulu: İrfan Çelik, Metehan Aydın, Ömer Osman Ceyhan, Ahmet Akkın, Metin Karakuş

Atılma gerekçeleri ne?

Emniyet-Sen Yönetim Kurulu üyeleri 8. Maddenin üç fıkrasi ve 10. Madde gerekçe gösterilerek meslekten ihraç edildiler. Bu maddeler şöyle:

8/32: Sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel ve teknik nitelik taşımayan açık veya kapalı yer toplantılarına veya gösteri yürüyüşlerine görevli olmaksızın katılmak, üyesi veya ortağı bulun dukları tüzel kişiliklerin kapalı yer toplantılarına silahlı olarak veya açık yer toplantı ve gösteri yürüyüşlerine resmi giysili veya silahlı olarak katılmak veya üyesi bulundukları derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaçları dışındaki çalışmalarını veya bu nitelikteki toplantı veya gösteri yürüyüşlerini düzenlemek veya bunlara katılmak,

8/35: Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak veya basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi, yazı, demeç vermek.

8/37: Amir ya da üste karşı itaatsızlığa, mukavemete ya da fiilen taarruza tahrik ya da teşvik etmek,

10. Madde: Amirin emrini yapmayan memura uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir. Emrin yapılmaması, Devleti ya da kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine ya da durmasına neden olmuşsa, doğan zararın derecesine ya da durumun ağırlığına göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir.