Emniyet-Sen Genel Başkanı: Son 25 günde 15 polis intihar etti

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, son dönemde emniyet mensupları arasında intiharın arttığına dikkat çekerek, ''Son 25 günde 15 polis intihar etti'' açıklamasını yaptı.

halktv.com.tr'den Hazar Dost'a konuşan Sezer, emniyet mensuplarının intiharlarına dair verileri paylaşırken, intiharların nedeninin, çalışma koşulları olduğunu söyledi.

Faruk Sezer, intihar verilerinin daha önceki tarihlerde gizlenebildiğini söylerken ''Bilgi çağındayız. Her an her bilgiyi alabiliyoruz. Bu nedenle şu an gizlenemiyor'' dedi.

Sezer, Emniyet-Sen'in ilk kurulduğunda, ilk görev olarak intiharların nedenini araştırmak olarak belirlediklerine de dikkat çekerken, ''Biz intihar verileriyle kimsenin duymadıklarını söylüyoruz. Şöyle bir durum var, ne yazık ki 2013 yılında 57 polisimiz intihar etti. 2018 ya da 2019'da bu sayı 53'e düştü'' dedi. Sezer, son dönemde ise emniyet mensupları arasında intiharın arttığına dikkat çekerek, ''Son 25 günde 15 polis intihar etti'' diye konuştu.

"2021'de 40 polis intihar etti"

Emniyet teşkilatının içinde, çalışma şartlarının yoğun ve düzensiz olmasının intiharlarda etken olduğunu düşünen Sezer, ''Bizim ülkemizde, polisseniz beden oldukça yoruluyor. Teknikle değil, fiziken çalışılıyor. Üç kişinin yapacağı işe 15 kişi gönderiliyor. Gereksiz işlere gönderiliyorlar. Normal bir devlet memuru, 160 saat çalışırken, polis memuru en az 240 saat çalışıyor, 400 saat çalışan polis memurları var'' diye konuştu. Öte yandan Sezer, 2021'in en fazla polis intiharının gerçekleştiği 2013 yılına, henüz yıl ortasında yaklaştığını belirterek, ''2021’nde 40 civarında polis intihar etti'' dedi.

Sezer, polislerin, işyerinde intiharlarının arttığına da dikkat çekerek, son bir haftada yaşanan altı intihar olayının dördünün işyerinde gerçekleştiğini söyledi.

''Emniyet teşkilatı iyi yönetilemediği için sayı artıyor''

Sezer, intihar sayılarının artmasındaki temel nedeninin emniyet teşkilatının iyi yönetilmemesinden kaynaklandığını belirterek ''Hiçbir dönem iyi yönetilmedi, sadece bu dönemde değil'' dedi.

Öte yandan Sezer, kamu denetçilerinin hazırladıkları raporda, polis memurlarının 438 çalışma sistemi olduğuna da dikkat çekti.