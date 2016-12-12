Emniyet, saldırıdan 37 gün önce uyarmış

İstanbul’daki son terör saldırısından 37 gün önce terör örgütlerinin eylem arayışında olduğuna dair isihbari bilginin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliği ile paylaşıldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, 3 Kasım tarihli yazıda, “Terör örgütlerinin sansasyonel eylem gerçekleştirme arayışında olduğu bugünlerde halkımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, havaalanları, limanlar, turizm bölgeleri, spor alanları, Marmaray, yüksek hızlı tren gibi raylı sistem, istasyon ve durakları, otogar, otobüs, metro durak ve istasyonları ile petrol boru hatları, enerji nakil hatları, barajlar gibi ekonomik ve stratejik önemi haiz tesisler ve benzerlerinin güvenliğinin tam olarak sağlanması önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Valiliklerin alması gereken “güvenlik tedbirleri” ise şöyle sıralanmıştı:

* Kameralar sürekli incelenecek

* Arama yapılmayan kişi kalmayacak

* Otoparklarda araç kalmayacak

Yaklaşık 350 kilogramlık patlayıcının kullanıldığı İstanbul Dolmabahçe'deki saldırıdan sonra 13 kişi gözaltına alınırken, saldırıyı PKK ile bağlantılı TAK üstlendi.

5 Aralık’ta Diyarbakır açıklaması

5 Aralık tarihinde Diyarbakır Valiliği’nden yapılan ve 2 teröristin yakalandığına dair açıklamada, teröristler için “Muhtemel terör olaylarına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, sansasyonel eylemler gerçekleştirmek için dağ kadrosundan geldiği tespit edilen” ifadeleri kullanılmıştı.