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Emniyet saldırganları 5 kişi miydi?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırıda 5 kişinin rol almış olabileceği ileri sürüldü

02 Nisan 2015 00:53

Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı çatışma çıktı. 2 saldırgan uzun namlulu silahlarla Emniyet Müdürlüğü'ne ateş etti. Polislerin anında karşılık vermesiyle saldırganlardan biri vurularak öldürüldü. Bir minibüsle olay yerinden kaçan saldırgan, daha sonra yakalandı. Ancak görgü tanıkları, saldırganların 5 kişi olabileceğini öne sürdü. 

 

Önce el bombası attı

 

Çağatay Kenarlı’nın DHA’da yer alan haberine göre, kadın eylemci Emniyet Müdürlüğü girişine bir el bombası attı. Bu sırada mesaiden çıkış yapan polisler ateş ederek karşılık verdi. Kadın eylemci bu karşı ateş sırasında öldürüldü.

 

Kaçan kişiler saldırıda rol aldı mı?

 

Tam bu sırada kadının yakınında bulunan ve çeşitli istikametlere kaçan 4 kişinin saldırıya karışmış olabileceği düşünülüyor. Bu 4 kişiden birinin bina yakınında yakalanıp gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan saldırı sonrası kaçan şüphelilere yönelik araştırmalarda 13 kişinin de  incelenmek üzere gözaltına alındığı belirtildi.

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