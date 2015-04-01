İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı çatışma, bir saldırgan öldürüldü, iki polis yaralandı

Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı çatışma çıktı. 2 saldırgan uzun namlulu silahlarla Emniyet Müdürlüğü'ne ateş etti. Polislerin anında karşılık vermesiyle saldırganlardan biri vurularak öldürüldü. Bir minibüsle olay yerinden kaçan saldırgan, daha sonra yakalandı.

Vurulan kadın saldırganın Emniyet Müdürlüğü önünde yerde yattığı görülürken cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 17.50 sıralarında ilimiz Vatan Caddesi üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binası uzun namlulu silahla taranmış, çıkan çatışmada saldırıda bulunan kadın terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Teröristin üzerinde bir uzun namlulu silah, 2 el bombası ve 1 tabanca bulunmuştur. Çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 polis memuru tedavi altına alınmıştır. Konu hakkında detaylı araştırma ve soruşturmaya ilgili birimlerimizce devam edilmektedir."

Ekipler öldürülen saldırganın üzerindeki bombayı fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi.

Uzun namlulu silahlı ve maskeli

Öte yandan hayatını kaybeden ve yerde yatan kadın saldırganın üzerinde uzun namlulu silahın yanı sıra bomba da olduğu öğrenildi. Ayrıca kadının yüzünde sağlık maskesi olduğu görüldü.

İki patlama sesi

Bu arada, saldırının ardından bölgede araştırmalar devam ederken, Emniyet önünden 2 patlama sesi duyuldu. Patlamanın, ölen kadın saldırganın üzerindeki patlayıcı düzeneğinin bomba uzmanı ekiplerce imha edilmesi sırasında gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Üçüncü kontrollü patlatma

Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırının ardından önlemler ve çevredeki araştırmalar devam ederken, Emniyet'in önünde üçüncü kez kontrollü patlama gerçekleştirildi.

Bu arada, ölen kadın terörist için Emniyet Müdürlüğü'nün önüne cenaze arabası geldi.

Emniyet birimleri, Vatan Caddesi'ne bağlanan tüm yollarda kontrol noktası oluşturdu. Çelik yelekli polislerin, bölgeye gitmekte olan tüm araçlarda arama yaptığı belirtiliyor.