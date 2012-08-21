Emniyet raporu: Meşale ve maytaplar yönetici desteğiyle stata giriyor

Emniyet'in hazırladığı 'Sporda Şiddetin Önlenmesi' konulu raporda çarpıcı tespit, uyarı ve çözüm teklifleri yer aldı. Araştırmaya göre; statlardaki turnike ve kamera sistemleri çalışmıyor. Bazı yöneticiler ve sponsorlar holiganlara bedava bilet dağıtıyor. Meşale ve maytap gibi yasaklı maddeler de müsabaka alanlarına kulüp idarecilerinin desteğiyle alınıyor.

Emniyet'in hazırladığı 'Sporda Şiddetin Önlenmesi' konulu raporda çarpıcı tespit, uyarı ve çözüm teklifleri yer aldı. Bayram Kaya'nın Zaman'da yayımlanan haberine göre, kulüplerin stat içi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini almadığı kaydedilen çalışmaya göre, turnike ve kamera sistemleri çalışmıyor. Kulüp yönetimleri ve sponsorlar holiganlara bedava bilet dağıtırken meşale, maytap gibi yasaklı maddeler bazı yöneticilerin desteğiyle statlara sokuluyor. Federasyon'un gerekli adımları atmaya davet edildiği çözüm önerilerinde ise şunlar yer alıyor: "Elektronik bilet uygulamasına bir an önce geçilmeli. Biletler TC kimlik numarasıyla satılmalı. Müsabakaları seyirden men edilen kişilere kesinlikle kombine satışı yapılmamalı."

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Sporda Şiddetin Önlenmesi' konulu rapor, taraftar ve polisin yapması gerekenlerin yanı sıra kulüplere ve Futbol Federasyonu'na önemli uyarılarda bulunuyor. Sporda şiddetin önüne geçilmesi için TFF tarafından eğitici broşürlerin hazırlanması gerektiğinin belirtildiği incelemede, bunların müsabaka öncelerinde dağıtılarak taraftarlar arasındaki gerginliğin azaltılması gerektiği belirtiliyor. EGM Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın raporunda, federasyonlara müsabakalarda yeterli sayıda ve nitelikli özel güvenlik görevlendirmeleri tavsiye ediliyor. Tüm organizasyonların sorumluluklarının da kulüplere verilmesinin altı çiziliyor.

Raporda, özellikle 14 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe giren ancak ertelenen elektronik bilet uygulamasına da bir an önce geçilmesi vurgulanıyor. Spor branşlarında hiçbir ayrım yapılmadan biletlerin TC kimlik numarasıyla alınması gerektiğine dikkat çekilen araştırmada şu bilgilere yer veriliyor: "Biletler koltuk numarasına göre satılmalı. Bilet satın alanlar da EGM bünyesinde oluşturulan ve müsabakaları seyirden yasaklanan kişilerin kaydedildiği Bilgi Bankası'na girmeli. Bunun için de federasyon gerekli altyapıyı bir an önce hazırlamalı. Ayrıca EBS'ye geçiş süresince hakkında spor müsabakalarını seyirden men edilen kişilere kesinlikle kombine satışı yapılamamalı. Kulüplerce böyle bir işlem gerçekleşmiş ise de biletler bloke edilmeli." Raporda, şiddet olaylarının ardından cezai müeyyidelerin tam olarak yerine getirilmediği aktarılıyor. Buna göre; federasyondan kulüplerin kanun kapsamında sorumluluklarını yerine getirmeleri için gerekli adımları atması istenirken, yerine getirmeyenlere cezai işlemlerin yapılması gerektiği anlatılıyor.

Kulüplerin stat içinde ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri almadığına işaret eden Emniyet Genel Müdürlüğü, şu açıklamalarda bulunuyor: "Spor kulüpleri, 6222 sayılı kanun kapsamında sağlık ve güvenlikle ilgili tedbirleri yerine getirmiyor. Statlardaki turnike ve kamera sistemleri tam olarak çalışmıyor. Bunun aktif hale gelmesi için gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalı. Ayrıca statlarda fiziki engeller de oluşturulmuyor. Kulüpler, özel güvenlik görevlileri dışında seyirci sağlığını ve emniyetini ilgilendiren konularda çalışma yapmak üzere kulüp kolluk görevlisi bulundurmuyor."

'Meşalelerin statlara girmesine göz yumanlar cezalandırılmalı'

Dosyada bazı spor kulübü yöneticileri ile sponsorlarca fanatik ve holiganlara dağıtılan bedava bilet uygulaması da yer alıyor. Ayrıca statlara sokulan meşale, maytap ve benzeri yasaklı maddelerin de bazı yöneticilerin desteğiyle içeri alındığı ifade ediliyor. Federasyondan, bunun önüne geçmesi için gerekli adımları atması, ihmal gösterenleri de cezalandırması talep ediliyor.

Raporda, spor olgusunun pekişmesi için yapılması gerekenler ayrıntılı olarak irdeleniyor. Bu kapsamda öncelikli olarak yurtdışında olduğu gibi centilmen taraftarlar ve çocuklar seyirci olarak bazı maçlara götürülmeli. Spora gönül vermiş kişiler ile eski sporculardan oluşan bir grubun barış ve kardeşlik mesajı vermesi de önemli. 'Akil adamlar' olarak adlandırılan bu kişilerin müsabakalarda etkin rol oynamasının önünün açılması öngörülüyor. Bu çerçevede 'kamu spotu' hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmasıyla büyük maçlar öncesinde önemli bir etki oluşturulması düşünülüyor. Müsabakalarda görevli polislere de önemli uyarılar var. Polislerin maçları değil, olay çıkarması muhtemel grup ve taraftarları takip etmesi planlanıyor. Spor Büro Amirliği'ndeki polislerin yerlerinin de sürekli değiştirilmemesi ve devamlılıklarının önemi üzerinde duruluyor.