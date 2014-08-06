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Emniyet operasyonunda 10 polise tutuklama talebi

Emniyet'e yönelik operasyonun 2. dalgasında gözaltına alınan 33 polisten 10'u tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

06 Ağustos 2014 21:42

Emniyet mensuplarına yönelik 22 Temmuz’da başlayan operasyonunun 2. Dalgasında savcılığa sevk edilen 11 polisten 1'i serbest bırakıldı, 10 kişi sorgusu yapılmadan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri sırasında savcının odasına alınan alınan bir polisin avukatı, "Dosyanın savcısı gözaltındaki polislerden birisini odasına çağırdı.

Savcının odasında kimliği belli olmayan 45-50 yaşlarındaki bir şahıs polise 'elimizde seninle ilgili bilgi var' diye tehdit etti" dedi.
Zaman’da yer alan habere göre, terör ve yolsuzlukla mücadele eden polisleri hedef alan operasyonların ikinci ayağında gözaltına alınan polislerden 10’u ifadeleri alınmadan tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Polis avukatları savcı Okan Özsoy’u gazeteci Fatih Altaylı’ya yaptığı gerekirse 500 bin kişiyi gözaltına alırız” açıklaması nedeniyle tarafsızlığını kaybettiği gerekçesi ile reddini talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak savcı Okan Özsoy’un dosyadan alınmasını istedi. Ancak Başsavcı Hadi Salihoğlu, bu talebi kabul etmedi. Savcı Özsoy, daha sonra 10 polisi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Polislerden Ömer Hüseyin Eroğlu isimli polis serbest bırakıldı. Sevk edilen polislerden bir bölümü emniyette de ifade vermemişti. 

 

Savcılığa sevk edilenlerin isimleri

 

Gözaltına alınan polis memurları Furkan Donkar, Haluk Ural, Hacı Şerif Erikmen, Ergün Acun, Hasan Aladağ, Ömer Hüseyin Eroğlu, Ebubekir Özen, Veli Karlı, Serdal Kurtoğlu, Ebubekir Gül, Burhan Alioğlu savcılığa sevk edildi.

 

11 polis sağlık kontrolünden geçirildi

 

Terör ve yolsuzlukla mücadele eden polisleri hedef operasyonların 2 ayağında gözaltına alınan 33 polisten 11'i Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Polisler Adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçiriliyor. Sağlık kontrolünden sonra polisler operasyon savcısı Okan Özsoy'un 7 kattaki odasına çıkarılacak.  Gün içinde emniyetteki işlemeleri tamamlanan diğer polislerin de adliyeye getirilmesi bekleniyor.

 

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