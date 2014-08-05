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Emniyet mensuplarına yönelik operasyonda 2. dalga

22 Temmuz'da başlayan emniyet mensuplarına yönelik operasyonun devamı niteliğinde sabah saatlerinde bazı adreslere baskın yapıldı

05 Ağustos 2014 10:34

İstanbul'da sabah saatlerinde polislere yönelik operasyon düzenlendi. İlk aşamada 33 kişilik gözaltı listesinden 25 emniyet mensubunun gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul’da Seyrantepe’deki Polis Lojmanları’nı basan ekipler burada bulunanları gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan ekipler, belirlenen adreslere gitmek üzere saat 06.30'da çıkış yaptı.

Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Seyrantepe'deki polis lojmanları oldu. Ekipler, buradaki adrese 2 araçla geldi.

Operasyona ilişkin bilgi verilmedi.

 

Bir kişi sağlık kontrolünden geçirildi

 

 

İstanbul'da sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Hastane önünde çevik kuvvet polisinin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Sağlık kontrolü sonrası gözaltına alınan şahıs kameralara doğru, "Gecemi gündüzüme kattım. Çalıştım. Sonuç bu" dedi.

 

Bu kez düşük rütbeli polisler

 

Gözaltı listesindeki en yüksek rütbelinin “komiser" rütbesinde olduğu belirtiliyor. Yasadışı dinleme iddiasıyla başlatılan ikinci dalga operasyonunun ilk dalgadakiden farkı, bu kez şüpheliler listesindeki isimlerin neredeyse tamamamının düşük rütbedeki emniyet mensubu  olması.

 

14 ilde operasyon

 

Emniyet mensuplarına yönelik yeni operasyonun İstanbul, Van, Hakkari, Mardin, Ankara, Batman, Diyarbakır, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 14 ilde yapıldığı öğrenildi.

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