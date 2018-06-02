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Emniyet önünde ifade vermeyi beklerken kalp krizinden öldü

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, aile içi kavga sonrası götürüldüğü emniyet binası önünde ifade vermek için beklerken kalp krizi geçiren Savaş Ergat (43), hayatını kaybetti

02 Haziran 2018 18:03

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menemen ilçesinde, aile içi kavga sonrası götürüldüğü emniyet binası önünde ifade vermek için beklerken kalp krizi geçiren Savaş Ergat (43), hayatını kaybetti.
Kazımpaşa Mahallesi 1. Hıdırlık Sokak 34 numarada oturan Savaş Ergat, enişteleriyle aile içi anlaşmazlık nedeniyle kavga etti. Olaya müdahale eden polis, tarafları emniyete götürdü. İfade için ailesiyle emniyet binası önünde bekleyen Savaş Ergat, bu sırada rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Ergat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Düğünlerde keman çalıp, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Savaş Ergat\'ın daha önce anjiyo olduğu ifade edildi.
Aile yaşanan ölüm olayı nedeniyle şikayetçi oldu, Savaş Ergat\'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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