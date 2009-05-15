Emniyet: Okula gaz bombasını polis atmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Başakşehir'deki olaylı yıkım sırasında basında adı geçen okul bahçesine gaz bombasını emniyet görevlilerinin atmadığını" bildirdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesinde kaçak olarak inşa edilen binaların dün Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekiplerince yıkımı esnasında meydana gelen olaylarla ilgili bazı basın yayın organlarında yanlı ve tek taraflı haber ve görüntülere yer verildiği" ileri sürüldü.



Yıkımı engellemek isteyen bir grubun, polise taşlarla saldırıp, yıkımın yapılacağı yollara barikat kurarak, TEM (O-2) Otoyolu'nu trafiğe kapatma girişiminde bulunmasının, gruba müdahale edilerek önlendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Görevlilerimiz haberlerde bahsi geçen okul bahçesine gaz bombası kesinlikle atmamış, gruba müdahale esnasında kullanılan gaz bombası grup içerisinden bazı kişilerce yerden alınarak bahsi geçen okulun bahçesine atılmıştır.



Ayrıca, okul bahçesine atıldığı iddia edilen gaz bombası fişekleri kullanılan gaz tabancasının içerisinde kaldığından okul bahçesine gitmesi imkansızdır."



Açıklamada, göstericilerin çıkardığı olaylar sonucu 2 belediye otobüsü, 1 ambulans, 2 hususi araç, TV kamerası, Türk Telekom'a ait telefon kulübelerinin hasar gördüğü, 19 emniyet personelinin yaralandığı, bunlardan 11'inin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği de vurgulandı.

