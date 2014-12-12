Emniyet müdürünü 'İsmail Korkmaz' sahte ismiyle dinlemişler

Uyuşturucu davasının sanığı olarak hâkim karşısına çıkan Emin Arslan, 2008 yılında görev başında olduğu dönemde telefonlarının 'İsmail Korkmaz' sahte ismiyle dinlendiğini söyledi.

Arzu Kaya’nın DHA’da yer alan haberine göre, Emin Arslan'ın da aralarında bulunduğu uyuşturucu davasının görülmesine Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya eski 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı da duruşmayı izleyenler arasında yer aldı.

'Eskişehir'de ölen çocuğun adıyla dinlenmişim'

Duruşmada söz alan eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan görev yaptığı sırada, 2008 yılında, İsmail Korkmaz sahte kimliği ile telefonlarının dinlendiğini belirterek, "Hasbelkader Eskişehir'de ölen çocuğun adıyla dinlenmişim. Bu olaya zorla monte edilmeye çalışıldım. Bu dosyada istedikleri olmayınca sonrasında Ergenekon ve Oda TV davası olarak bilinen davalara katılmaya çalışıldım. Bu süreçte müşteki sıfatı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdim. Bildiğim kadarıyla bizimle ilgili olarak usulsüz işlem yapan polis memurları lehimize beyanda bulunmuşlar. Süreç içerisinde yıpratılmaya çalışıldım. Onurumuzu kurtarmanızı istiyorum" dedi. Duruşma, bilirkişi raporuna avukatların beyanda bulunması için ertelendi.

Mahkemeden 5 soru

Öte yandan mahkeme geçen celse, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu ve Başkomiser Ahmet Yiğenoğlu tarafından olay yerinde ele geçen maddelerin eczacılık, kozmetik ve tekstil sanayiinde kullanılan maddelerden olup olmadığı, bu maddelerin sanayi üretimi sırasında uyuşturucu veya uyarıcı maddelere dönüşme ihtimalinin olup olmadığı sorularının da yer aldığı 5 sorunun sorulduğu bir liste oluşturdu. Soruların cevaplanması için dosyadaki deliller İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Araştırma Görevlisi Doktor Zeynep Türkmen mahkemenin sorduğu 5 soruyu 15 sayfalık bilirkişi raporunda cevapladı.

'Elde edilen maddeler uyuşturucu imalatında kullanılabilir'

Elde edilen maddelerin eczacılık, kozmetik ve tekstil sanayiinde kullanılan maddelerden olup olmadığı sorusuna bilirkişi, "Elde edilen maddelerin Amphetamin ve türevi bileşiklerin sentezinde kullanılabilen maddelerden olduğu, benzocain, procain ve kafein gıda ve eczacılık sanayinde kullanılan maddelerden olup, literatürde ifade edildiği üzere ara ürün ve katkı maddeleri şeklinde uyuşturucu madde imalatında kullanılabileceği" yönünde cevap verdi.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelere dönüşme ihtimali

Maddelerin sanayi üretimi sırasında uyuşturucu veya uyarıcı maddelere dönüşme ihtimalinin olup olmadığı sorusuna ise raporda, "Amphetamin sentezi için başlangıç maddesi olmaksızın hedeflenen amfetamin bileşiğinin üretilmesi mümkün olmadığı, sanayinin hiçbir dalında hiçbir labaratuvarda bir kerede amphetamin sentezi yapılamayacağı ve kontrol dışı herhangi bir şekilde kimyasal maddeler bileşiminin sonucu olarak oluşan bir ürünün içinde safsızlık olarak dahi yer alamayacağı" şeklinde ifade edildi.

‘Olay yerinde ele geçen donanımlar uyuşturucu imalinde kullanılan malzemelerden’

Amphetamin üretilmesi veya elde edilmesi için gerekli olan teknik donanımların neler olduğu soruna cevap olarak bilirkişi, "Olayda bir arabanın kasasında ele geçirilen kazanlar, elektronik kantar, eldiven, maske, ölçüm kapları, deney tüpleri, plastik kürek, gazlı bez vb. gibi olay yerinde ele geçen teknik donanımların literatüre uyumlu olarak uyuşturucu imalinde kullanılan malzemelerden olduğu" diye anlatıldı.

Arslan'ın 10.5 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından hazırlanan 106 sayfalık iddianamede, örgüt lideri olarak belirtilen Habip Kanat hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", " Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 6 yıldan 31 yıla kadar hapis cezası istenirken, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'ın ise "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüte yardım etmek" ve "uyuşturucu ticaretine yardım etmek" suçlarından 3.5 ila 10.5 yıl hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.