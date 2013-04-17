Emin Arslan: Jandarma, Emniyet ve MİT’in sahte baz istasyonu var

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Böcek Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Emniyet eski Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, Emniyet, MİT ve Jandarma’da sahte baz istasyonu bulunduğunu, Hrant Dink cinayetiyle ilgili 2009 yılında bazı ihmaller olduğunu söyledi. Arslan, Emniyet yetkililerinin işin içinde olması nedeniyle, olayın aydınlatılamadığını ifade etti.

Emin Arslan, dinleme birimlerinde kullanılan cihazların son iki yıldır örtülü ödenekten karşılandığını ve envantere kaydedilmediğini öne sürdü. ‘ Hayalet cihazlar’ denilen 11 dinleme aracıyla ilgili “Zamanında bunu bir büyükşehir belediye başkanı ve iş adamlarının bile kullandığı biliniyor” dedi. Aslan, bu tür cihazların, Almanya’dan ithal edildiğini ifade etti.

‘Dink cinayetinde Emniyet’in ihmallerini dile getirince’

Gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili 2009 yılında bazı ihmaller olduğunu Emniyet içerisinde dile getirdiğini söyleyen Arslan, Emniyet’ten ayrılmış bir arkadaşının kendisine “Bu ifadelerinden rahatsız olanlar var. Önleme dinlemesi bahanesiyle dinleniyorsun” diye kendisini uyardığını ifade etti. Bu olayın üzerinden 3 ay sonra da bir uyuşturucu operasyonuna monte edildiğini ve kendini cezaevinde bulduğunu anlatan Arslan, ilk duruşmada tahliye edildiğini ifade etti.

‘Kayıtlar imha edilmiyor saklanıyor’

Dinleme kayıtlarının bir silah gibi kullanıldığını söyleyen Arslan, “Böcek ve kamera yerleştirilmesi gibi faaliyetler detay-data taraması ve önleme dinlemesi akabinde yapılan diğer yan çalışmalardır. Detay araştırması ve önleme dinlemeleri bahanesiyle insanların özel hayıtı didik didik edilip tüm bilgiler toplantıdan sonra bu bilgiler doğrultusunda belirlenen noktalara değişik teknik cihazlar yerleştirilmektedir. Örneğin Emniyet teşkilatı açısından ele alırsak, İstihbarat Daire Başkanı’nın vereceği karar ile terör ve organize suç konularıyla hiç ilgisi olmayan kişiler, çoğunlukla açık kimlikleri yer almadan veya telefonlarının IMEI numarası üzerinden aylarca dinleniyor. İmha edilmesi gereken kayıtlar saklanıyor.” diye konuştu.

‘Önleme dinleme ile ihalelere müdahil olunmakta’

“Bu dinlemelerden elde edilen ses kayıtları ya internete sızdırılmakta ya da bu dinlemelerde tespit edilen bilgiler doğrultusunda kişilerin kendisi veya yakınlarına kamera ve böcek yerleştirilip toplanan bilgiler yaygınlaştırılmaktadır. Hedef seçilen kişiler itibarsızlaştırılmaktadır. Hatta önleme dinlemeleri ile ihalelere dahi müdahil olunmakta, bir tarafın ihale için yaptığı hazırlıklar ve önereceği rakam, dinleme ile öğrenilerek kayırılan diğer firmaya verilmektedir. Borsayı yönlendirmeye yönelik önleme dinlemeleri yapılmaktadır.”

Baykal ve MHP’lilere kaset komplosu

Emin Arslan, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP’li yöneticilere yönelik kaset olayında kullanılan gizli kamera yerleştirilmesi konusunda çarpıcı bilgiler verdi. Aslan, gizli kameranın konulacağı hedef kişilerin karakteristik özelliklerinin, ancak tüm data kayıtlarını incelemeye yetkili, önleme dinlemesi kararı verme ve bu suretle kişilerin özel hayatlarına ait ön bilgileri toplama imkanı olan devlet kurumlarınca belirlenebileceğini anlattı ve şöyle dedi:

Baykal ve MHP milletvekilleri ile bir kısım asker ve yargı mensupları örneğinde görüldüğü gibi bu kadar kalabalık hedeflerin zaaf ve gittikleri adresler ancak izah ettiğim imkanlarla belirlenir. Bunlar bazı medyada yer aldığı gibi kayıt için konulup kayıt yaptıktan sonra alınan cihazlar değildir. Çünkü kameranın kayıt süresi bellidir. İnsanların bu cihaz konulan yerlere ne zaman gideceği belli olmadığı için sadece sabit kaydedici kamera amaca hizmet etmeyecektir.

‘Emniyet yetkilileri işin içinde olmasa çoktan aydınlatılırdı’

Arslan, “Bunun için kameraların kaydettikleri görüntüyü sürekli izleyenlere göndermesi gerekmektedir. Görüntüleri 3G sistemi üzerinden aktarmaktadırlar. Kibrit kutusu büyüklüğündedirler ve iyi görüntü aktarması için çift SİM kart takılmaktadır. Emniyet ve güvenlik kuruluşlarının bazı birimleri kaset olayını yapan organizasyonun içinde olmasa bu olaylar şimdiye kadar aydınlatılırdı. Bunların tespiti gayet kolaydır. Kameraya alınan evleri kapsama sahasında olan baz istasyonları inceleyerek hiç sesli konuşma yapmayan, sadece yüksek data gönderen GSM modülü bulunabilir.” diye konuştu.