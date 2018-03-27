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Yaşam

Emniyet müdürüne 'göçmen kaçakçılığı' gözaltısı

Emniyet Müdürü Mustafa T'nin emniyetteki sorgusu sürüyor

27 Mart 2018 23:09

Edirne Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa T., göçmen kaçakçılığına adı karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde insan kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir şebekeye yönelik çalışma başlattı. Uzunköprü ilçesinde de sürdürülen çalışmalar kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturma sürdürüldüğü sırada şebeke üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen Uzunköprü Emniyet Müdürü Mustafa T., iki hafta önce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine alındı.

Emniyet Müdürü Mustafa T., insan kaçakçılığı yapan şebekeyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Tekin'in sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Yumruklu saldırıya uğramıştı

Göçmen kaçakçılığı yapan şebekeyle irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa T., Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü'nü yürüttüğü sırada geçen yılın kasım ayında, eğlence mekânlarını denetlerken, bir iş yerinin sahipleri tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Tekin'e yumruklu saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklanmıştı. (DHA)
 

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