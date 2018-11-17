Emniyet Müdürü'nden, trafikte kızına ceza yazan polise takdirname

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, araç kullandığı sırada cep telefonuyla konuşan kızı Gizem Aydın\'a trafik cezası uygulayan polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi\'nde görevli polis memuru, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın\'ın kızı Gizem Aydın\'ın aracıyla seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğunu gördü. Aracı durduran polis memuru, Gizem Aydın\'a \'seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak\' suçundan 235 TL para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürü Aydın, cezadan haberi olduktan sonra polis memurunu takdirnameyle ödüllendirdi. Emniyet Müdürü Aydın, trafik kurallarına önce kendilerinin riayet etmeleri gerektiğini belirterek, \"Trafik kurallarına herkes uymak zorunda. İlk önce bizler trafik kurallarına riayet etmeliyiz, daha sonra ise vatandaştan uymasını beklemeliyiz. Kızıma ceza yazan polise takdirname verdim. Arkadaşımız görevini yapmış. Trafikte seyrederken telefonda konuşulmaması gerekiyor\" dedi.



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