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Emniyet müdüründen 'Nefret ediyoruz' tepkisine, 'Olsun, sen de lazımsın' karşılığı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın yılbaşı çalışmaları kapsamında, motosikletiyle drift yapan sürücüye ceza kesildiğini belirten sosyal medya paylaşımına, bir kişi, "Herkese ceza kesmeye gelmiş müdür gibisin

01 Ocak 2019 20:01

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Emniyet Müdürü Metin Turanlı\'nın yılbaşı çalışmaları kapsamında, motosikletiyle drift yapan sürücüye ceza kesildiğini belirten sosyal medya paylaşımına, bir kişi, \"Herkese ceza kesmeye gelmiş müdür gibisin. Senden nefret ediyoruz\" yorumunda bulundu. Emniyet Müdürü Turanlı da, \"Olsun, sen de lazımsın\" karşılığını verdi.
Sosyal medyayı etkin kullanan Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, yılbaşında polisin yaptığı denetimleri Twitter\'dan paylaştı. Birçok kent sakini İl Emniyet Müdürü Turanlı\'ya desteklerini ve taleplerini iletti. Turanlı, mesajlarından birinde, üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak\'ta motosikletiyle drift yapan sürücüye ceza işlemi yapıldığını belirtti. Turanlı paylaşımında, \"Drift at, 75 ceza puan. Eyvah ki ne eyvah. Yandı keten helvam. Ehliyetimiz kökten iptal. 7 bin 14 TL ceza. Motoru da 60 gün bağla. Artık ayıkınca ağla da ağla. Ne oldu şimdi, Çaybaşı Sokak bizimle gurur mu duydu? Sana ve senin adına üzgünüm\" yazdı.
Kullanıcılardan biri ise Metin Turanlı\'nın paylaşıma, \"Herkese ceza kesmeye gelmiş müdür gibisin. Senden nefret ediyoruz\" diye yorum yaptı. Turanlı ise bu yoruma \"Olsun, sen de lazımsın\" karşılığını verdi. Turanlı\'nın bazı takipçileri de paylaşıma destek veren mesajlar gönderdi.

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