Emniyet Müdüründen kızına ceza yazan polise ödül

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, trafikte seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan kızı Gizem Aydın'a trafik cezası uygulayan polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru, Aydın'ın kızı Gizem Aydın'ı trafikte araç kullandığı sırada cep telefonuyla konuşurken gördü ve aracı durdurdu.

Emniyet Müdürü Aydın polisi ödüllendirdi

Polis memuru Gizem Aydın'a , "Seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak" suçundan para cezası uyguladı. Emniyet Müdürü Aydın, durumdan haberdar olduktan sonra cezayı kesen polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi.