Emniyet müdüründen kadınlara takı uyarısı

Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde Emniyet Müdürü Ali Sinop, hırsızlık ve gasp olaylarına karşı kadınları gösteriş için kollarına çok sayıda bilezik takıp sokağa çıkmamaları için uyardı.



Emniyet Müdürü Sinop, ilçede 3 ay önce kolundaki 3 bilezik için tek başına yaşadığı evinde öldürülen 66 yaşındaki Hatice Tuğay olayını hatırlattı. Zanlıların Çubuk Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandığını söyleyen Emniyet Müdürü Ali Sinop, ekonomik sıkıntıların, maneviyatı zayıf insanları suça teşvik ettiğini belirtti.



Özellikle kadınların çok dikkatli olması gerektiğinin söyleyen Sinop, gündüz saatlerinde olsa bile zile basan yabancılara kapı açılmamasını istedi. Emniyet Müdürü Ali Sinop, gösteriş amacıyla hergün çok sayıda altın bilezik takarak çarşı pazar gezmenin, kötü niyetli kişileri suça teşvik ettiğini vurguladı.



Çubuk'u Ankara'nın en huzurlu ilçelerinden biri yapmakta kararlı olduklarını söyleyen Emniyet Müdürü Ali Sinop, ``Kötü niyetli ve gayri meşru yollardan kazanç sağlamak isteyen kişilere göz açtırmayacağız'' dedi.

