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15 Temmuz Darbe Girişimi

Emniyet Müdürü'nden F-16 pilotlarına: Gidin kardeşim, Türk pilotunun dolaşacağı yerler değil burası

Mustafa Çalışkan pilotlara telsizden seslendi

21 Temmuz 2016 20:43

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi yaptığı telsiz anonsları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, darbe girişiminin yaşandığı gece yaptığı telsiz konuşmasıyla, polisten kanunlar içerisinde hareket etmelerini ve askere megafonla bunun bir kalkışma olduğunu anons etmelerini istedi.

Çalışkan, darbeci askere ise, "Tepemizde dolaşan uçaklara sesleniyorum. Gidin kardeşim, Türk pilotunun dolaşacağı yerler değil burası" şeklinde anons yaptı.

 

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