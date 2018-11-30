Emniyet müdürü, yere saçılan atık kağıtların toplanmasına yardım etti

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, çöp konteynerlerinden topladığı atık kağıt ve hurda plastik malzemeleri yüklediği çekçek arabasını deviren kişiye yardıma gitti. Yeşilyurt, çöpten toplanan atık malzemelerin yeniden çekçeğe yüklenmesine yardım etti.

İlçede mütevazı yapısı ile tanınan Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, oğlu Alp Arslan’ı tıraş ettirmek üzere Avcılar’daki Denizköşkler Mahallesi’ndeki Ahmet Canarslan’a ait kuaföre götürdü. Çocuk tıraş olurken, Emniyet Müdürü Yeşilyurt, köşeden dönmek isteyen atık kağıt ve malzemeleri toplayan kişinin çektiği çekçeği devirdiğini gördü. Çekçek içerisindeki büyük çuval içinde bulunan atık kağıt ve malzemelerin yola saçılması üzerine Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, kuaförde bulunanların şaşkın bakışları arasında dışarı fırlayarak, yardımına koştu. Araç trafiğini de kısa süreliğine durduran Bülent Yeşilyurt, atık kağıt ve plastiklerin çekçeğe yüklenmesine de yardım etti.

Kuaför Ahmet Canarslan, büyük ilgi gören çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlarken Emniyet Müdürü Yeşilyurt için \"Makamının altında ezilmemiş koca yürekli adam\" diye yazdı.



(FOTOĞRAFLI)