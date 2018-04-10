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Emniyet Müdürü Turanlı: Türk polisi adam gibi liderlerin her daim arkasında olacaktır

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- TÜRK Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, "Türk polisi adam gibi liderlerin ve adam gibi devlet adamlarının her daim arkasında olacakt

10 Nisan 2018 16:50

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- TÜRK Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, \"Türk polisi adam gibi liderlerin ve adam gibi devlet adamlarının her daim arkasında olacaktır\" dedi.
Valilik binası önündeki törene Zonguldak Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, emniyet müdür yardımcıları ve polisler katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören sonunda konuşan İl Emniyet Müdürü Turanlı, Türk polisinin eskisinden daha güçlü, daha kudretli ve daha kuvvetli olduğunu söyledi. Şerefli Türk polisi olduğu sürece devletin dimdik ayakta olacağını ifade eden Turanlı, \"Bayrak, devlet, millet, dinler, unsurlar dimdik ayakta. Şerefli Türk polisi olduğu sürece de bu devlet dimdik ayakta olacak. Ata\'mızın izinde, önünde, huzurunda Türkiye Cumhuriyeti\'nin bekası için kurucusundan kollayıcısına kadar bundan sonra da her daim, Türk polisi adam gibi liderlerin ve adam gibi devlet adamlarının her daim arkasında olacaktır. Biz de bunların mensupları olmaktan, şeref duyuyoruz, onur duyuyoruz. 10 Nisan temsili bir gün. Her gün bizim günümüz. Deliye her gün bayram, polise her gün bayram\" diye konuştu.
Törenin ardından Emniyet Müdürü Turanlı, personeliyle birlikte Zonguldak Valisi Ahmet Çınar\'ı makamında ziyaret etti. Turanlı, dün gece emniyet müdürlüğü binasında ışıklarla 173 yazılı fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

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