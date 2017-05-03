Emniyet müdürü rüşvetten gözaltına alındı

Mersin'de bir kişiden kendisini 'FETÖ/PDY' soruşturmasından kurtaracakları vaadiyle rüşvet aldığı iddia edilen Erdemli İlçe Emniyet Müdürü ile bir gümrük görevlisi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı kamu görevlilerinin, bir kişiden "Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na" (FETÖ/PDY) yönelik yapılan soruşturmalardan kendisini kurtaracakları vaadiyle 90 bin lira rüşvet talep ettiği bilgisine ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bunun üzerine Başsavcılık talimatıyla harekete geçen polis ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürü Ali D. ile Gümrük Müdürlüğü görevlisi A.E'yi rüşvet aldıkları sırada suçüstü yakaladığı belirtildi.