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15 Temmuz Darbe Girişimi

Emniyet müdürü rüşvetten gözaltına alındı

Müdürün bazı kişileri 'FETÖ' davasından kurtacağı vaadiyle 90 bin lira rüşvet talep ettiği iddia ediliyor

03 Mayıs 2017 21:23

Mersin'de bir kişiden kendisini 'FETÖ/PDY' soruşturmasından kurtaracakları vaadiyle rüşvet aldığı iddia edilen Erdemli İlçe Emniyet Müdürü ile bir gümrük görevlisi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı kamu görevlilerinin, bir kişiden "Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na" (FETÖ/PDY) yönelik yapılan soruşturmalardan kendisini kurtaracakları vaadiyle 90 bin lira rüşvet talep ettiği bilgisine ulaşıldığı aktarıldı. 

Açıklamada, bunun üzerine Başsavcılık talimatıyla harekete geçen polis ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürü Ali D. ile Gümrük Müdürlüğü görevlisi A.E'yi rüşvet aldıkları sırada suçüstü yakaladığı belirtildi.

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