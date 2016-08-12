Emniyet Müdürü, polisleri görünce balkondan dolar attı iddiası!

Kütahya'da üçüncü sınıf emniyet müdürü Ali Aygün'ün kendisini gözaltına almaya gelen polisleri görünce, evinin balkonundan 3 adet 1 dolar ile 1 adet 5 doları attığı öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre; Darbe girişimin ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah 9 emniyet mensubunu gözaltına aldı.



Emniyet müdürü olan Ali Aygün evinin balkonundan polislerin geldiğini görünce, 3 adet 1 dolar ile 1 adet 5 dolarlık banknotu buruşturup aşağı attı.



Bir polis memurunun durumu fark etmesi üzerine balkondan atılan dolarlar alınıp ele geçirilen belge ve dokümanlar arasına konuldu.



Polis Müdürü Ali Aygün ile birlikte dün sabah gözaltına alınan 1 emniyet amiri, 2 komiser, 4 komiser yardımcısı ile 1 polis memurunun sorgulamalarının devam ettiği belirtildi.