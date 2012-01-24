-Emniyet Müdürü Okkan törenle anıldı DİYARBAKIR (A.A) - 24.01.2012 - Diyarbakır'da 11 yıl önce uğradıkları saldırı sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru, düzenlenen törenle anıldı. Okkan ve 5 polis memuru için ilk tören, hain saldırının düzenlendiği Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda yapıldı. Aralarında, Şehit Aileleri İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Muharip Gaziler Derneği üyelerinin de bulunduğu grup, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, olay yerine karanfil bıraktı, dua okudu. İl Emniyet Müdür Vekili İlhan Kara, törende yaptığı konuşmada, üzücü olayın gerçekleştiği günden bu yana teşkilat mensupları ve Diyarbakır halkının, şehitlerini unutmadığını söyledi. Okkan'ın görevi sırasında, kentte güven duygusu ile polis halk ilişkilerini geliştirme yönünde adımlar attığını ifade eden Kara, şöyle konuştu: ''A. Gaffar Okkan müdürümüz, terörün belini kıracak bir kardeşlik köprüsü kurduğu için hedef seçilmiştir. Aziz şehidimizin, bugünkü toplum destekli polislik hizmetlerinin temelini atmak suretiyle, vatandaş odaklı hizmet felsefesinin oluşmasında, ön olduğu rahatlıkla söylenebilir. Gaffar müdürümüzün, 90'lı yılların sonunda hayata geçirmiş olduğu bu model, 2009 sonunda ise toplum destekli polislik şube müdürlüğü olarak temsil edilmeye başlanmıştır.'' Emniyet Müdürlüğü Polisevi'nde devam eden anma törenine katılan Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran ise bu şehre gönülden hizmet etmiş, bu şehri sevmiş A. Gaffar Okkan'ı ve onunla birlikte şahadet şerbetini içen polisleri anmak için bir arada olduklarını söyledi. Törende daha sonra A. Gaffar Okkan ve arkadaşlarını konu alan sinevizyon gösterisi sunuldu. Törene, şehit yakınları, emniyet müdürlüğü personeli, isimleri Okan ve Gaffar olan ikiz kardeşler anneleri Solmaz Bilmen ile katıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Okkan ve 5 polis memuru, 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Şehitlik Semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olmuşlardı.