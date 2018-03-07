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Emniyet Müdürü, makam odasını kütüphaneye çevirdi

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Ethem Öztürk, makam odasının bir bölümünü kütüphaneye çevirdi

07 Mart 2018 16:59

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Ethem Öztürk, makam odasının bir bölümünü kütüphaneye çevirdi.
4 yıl önce Fatsa ilçe Emniyet Müdürlüğü\'ne atanan İbrahim Ethem Öztürk, daha önce görev yaptığı Gölköy, Perşembe ve Kumru ilçelerinde satın alarak biriktiği kitaplarını makam odasındaki kütüphanede sergileyip okumak isteyenlerle buluşturuyor. Sigarayı bıraktıktan sonra bir süre kendini boşlukta hissettiğini söyleyen Öztürk, “Zaten kitap okumayı çok seviyordum. Ancak bu süre içerisinde kitap kolleksiyonumu daha da zenginleştirdim. Okuyup bir kenara koymaktan ziyade, makam odasının içerisinde muhafaza etmeyi düşündüm. Ziyarete gelen Fatsalılar da kütüphanede görüp beğendikleri kitabı alıp okuduktan sonra geri getiriyorlar. Ben de bu gelişmeden çok mutlu oluyorum” dedi.
3 binden fazla kitabı kütüphanede sergilediğini söyleyen İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Ethem Öztürk, “Herkesin farklı merakları var. Ben de önce kitap okumaya daha sonra da kütüphane oluşturup sergilemeye karar verdim. Her geçen gün okuyucu kitlesinin artmasından da memnun oluyorum” dedi.

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