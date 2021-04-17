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"Emniyet Müdürü, gazeteciyi darp etti" iddiası

17 Nisan 2021 20:00

İskilip Web Tv kurucusu Ferdi Karabıyık, İskilip Emniyet Müdür Vekili Baş komiser Erol Karasu'nun boğazını sıkarak kendisini darp ettiği iddiası ile şikâyette bulundu.

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