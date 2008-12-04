Emniyet Müdürü fuhuş çetesinde

Çorum’da jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Alat’ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.



Çorum’un Sungurlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 kişi ile birlikte gözaltına alınan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Alat tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı’nın yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine teknik takip yürüttüğü belirtildi. Jandarma, dün Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon başlattı.



Operasyon sonucunda yabancı uyruklu kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırılmasına aracılık ettikleri öne sürülen Murat Koldaş, Erhan Berk, Fatih Çağlan, Ramazan Büyükkayıkçı, Recep Çağlan, Nurettin Çağlan, Azerbeycan uyruklu kadın Lala Çağlan, Salih Karakoç ve Serkan Uzunkaya gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında fuhuş olayını bildiği halde göz yumduğu, rüşvet aldığı ve zanlılarla işbirliği yaptığı iddia edilen Alat da makamında gözaltına alındı. Sungurlu’ya gelen Çorum Emniyet Müdürü İsmail Karaman da Alat’ın sorgusuna katıldı.



Fuhuş parasından rüşvet



Alat, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer 9 kişinin de bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi. Alat’ın yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen kişilerden rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.











