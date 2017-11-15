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Emniyet Müdürü Çalışkan: 1 Ocak'tan bu tarafa bir eylem olmadı İstanbul'da. İnşallah da olmayacak

İSTANBUL, (DHA) POLİS Meslek Eğitim Merkezi'nden (PAEM) iki ay önce mezun olan ve İstanbul'a ataması yapılan 364 komiser yardımcısına Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından eğitim verildi

15 Kasım 2017 15:52

İSTANBUL, (DHA) POLİS Meslek Eğitim Merkezi\'nden (PAEM) iki ay önce mezun olan ve İstanbul\'a ataması yapılan 364 komiser yardımcısına Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından eğitim verildi. 
Terörle mücadele kapsamında, silah kullanma kabiliyetini geliştirerek ani olaylara yerinde ve bilinçli müdahale edebilmek, bu olaylar karşısında personelin sevk ve idaresini sağlayabilecek hızlı ve etkin karar verebilme yeteneğini kazandırmak amacıyla yaklaşık 20 gün boyunca \"Acil müdahale, şüpheli kişi, araç durdurma, arama ve güvenli müdahale\" eğitimleri verildi. 

\"BÜTÜN GÖZLER İSTANBUL\'DA\"
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan da eğitim çalışmalarını yerinde izledi. 
Çalışkan burada personele yönelik yaptığı konuşmada, \"Şu anda yurtiçinde ve yurtdışında yoğun bir gündemimiz var. İstanbul olarak da yoğun bir gündemimiz var. Bütün gözler İstanbul\'da. Allah\'a çok şükür iyi gidiyor. Çok yoğun çalışıyoruz, yoruluyoruz; ama ülkemizi, şehrimizi, insanlarımızı birçok beladan kurtarıyoruz. Her bir olayda onlarca can, onlarca insanımızı koruyorsunuz\" dedi.
Çalışkan, \"1 Ocak\'tan bu tarafa ciddi bir eylem olmadı İstanbul\'da. İnşallah da olmayacak. Çok dikkatli olacağız. Size emanet edilen mahiyetinize sahip çıkacaksınız. Vatandaşlarımıza destek olacaksınız, çok nazik olacaksınız. Nasıl bir eğitim aldığınızı hissettireceksiniz\" diye konuştu. 

 (FOTOĞRAF)

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