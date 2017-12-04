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Emniyet müdürü aranan şüphelileri polise 'zimmetleyince', 800'ü yakalandı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON Emniyet Müdürü Orhan Çevik, aranan şüphelileri polis memurlarına 'zimmetleyince', kısa sürede aranan 800 kişi yakalandı

04 Aralık 2017 16:49

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON Emniyet Müdürü Orhan Çevik, aranan şüphelileri polis memurlarına \'zimmetleyince\', kısa sürede aranan 800 kişi yakalandı.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi’ni kabul eden Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, açıklamalarda bulundu. Bazıları ağır cezadan kesinleşmiş, bazıları yaralama ve darp, bazıları  karşılıksız çek senet gibi suçlar olmak üzere 800’e yakın aranan kişinin yakalandığını açıklayan Çevik, uyguladığı yönteme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
\"Polislerimiz aranan şahsın adresine gitmiş, \'Evde yok\' denmiş ve dönmüş.  Her emniyet müdürünün kendi yöntemi var. Firari olan sanıkların hepsini polislere \'zimmetledim.\' Onlara 3 gün süre verdim. \'3 gün sonra suçun faili adalete teslim edilecek\' dedim. Geldiler ‘Müdürüm yok’. \'Hayır vardır, gidip bulun\' dedim. 1, 2 derken teker, teker tüm zanlıları sokaktan topladı getirdiler. Trabzon’da asayiş bizim için olmazsa olmaz. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde günlük yaşam da, yatırım da olmaz.\"
Üniversite öğrencilerinin yoğunlukla bulunduğu Kalkınma Mahallesi’nde eşiyle birlikte bir kafeteryada oturduğunu anlatan Çevik, \"Neler olup- bitiyor baktım. Üniversite öğrencilerini geç saate kadar dinledim. Kalkınma üniversitenin açılan kapısı, orayı ihmal edemeyiz’ ifadelerini kullandı.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut, başkan yardımcıları Haluk Ayyıldız, Altuğ Atalay, Nevzat Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Canan Kalaycı, Cansel İpek Şahin ve Kenan Sarı, ziyarette Orhan Çevik ve ekibine başarı diledi.

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