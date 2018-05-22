Emniyet müdür vekili: Kumar oynamak utanılacak bir şeyse burada ne işiniz var

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında, kumar oynadığı belirlenen 56 kişi hakkında 14 bin 504 TL idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, baskın sırasında yüzünü kapatan kumar oynayan şüphelilere, \"Utanılacak bir şey yaptığınıza inanıyorsanız burada ne işiniz var\" diye tepki gösterdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerine yapılan ihbarları değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, \'kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek\', \'kumar oynatmak ve mühür bozmak\' suçlarını önlemeye yönelik Muratpaşa ilçesinde operasyon yaptı. İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır\'ın yönettiği operasyonda, daha önce tombala tabir edilen kumar oynatılması nedeniyle mühürlenen iş yerinde, mühür kırılmak suretiyle yeniden kumar oynatıldığı belirlendi. Bina çevresinde önlem alan ekipler, yaptıkları baskında kumar için yer temin eden D.A. ve iş yerinde çalıştıkları tespit edilen E.M., İ.Y. ve E.A.\'yı gözaltına aldı.

Baskında ayrıca, kumar oynatmakta kullanılan, imal edilmesi ve satışı \'1072 sayılı Kanuna Muhalefet\' kapsamında yasak olan tombala makinesi, 130 tombala kartı, numaraların üstünü kaplamakta kullanılan 1000 pul, kamera, televizyon ve kumar oynatmaktan elde edildiği değerlendirilen 600 TL ele geçirildi. Şüpheliler hakkında \'kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek\', \'1072 sayılı Kanuna Muhalefet Etmek\' ve \'mühür bozma\' suçlarından adli işlem yapıldı. Tombala oynayan 56 kişi hakkında ise \'5326 sayılı Kanuna Muhalefet\' suçundan işlem yapılarak toplam 14 bin 504 TL idari para cezası uygulandı.

\'UTANILACAK BİR ŞEYSE BURADA NE İŞİNİZ VAR\'

Operasyonu yöneten Emniyet Müdürü Ramazan Ahmet Taşır, baskın sırasında salon içerisinde fotoğrafları çekilirken yüzlerini kapatmaya çalışan kumar oynayan kişilere, \"Utanılacak bir şey yaptığınıza inanıyorsanız burada ne işiniz var\" diye tepki gösterdi. Taşır, kumar oynanan mekanlara yönelik daha fazla çalışma yapacaklarını kaydetti.



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