Emniyet: Mezarlıktaki patlayıcıların hedefinde Barzani vardı

İstanbul polisine göre, Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda bulunan 15 kilo patlayıcı, bugün İstanbul'da ziyarette bulunan Kuzey Irak bölgesel yönetimi lideri Mesud Barzani'ye karşı suikastta kullanılacaktı.

Yapılan çalışmaların ardından çeşitli semtlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, Kozlu Mezarlığı’nda iki gün önce bulunan 11 kilo A4 patlayıcı, 4 kilo TNT-RDX karışımı patlayıcı, 1 el bombası, 1 tabancayla ilgili olarak eylem hazırlığı içerisinde olan bir kişi ile bu kişiyle irtibatlı oldukları öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı.

Irak pasaportuyla girmiş

Patlayıcıyı kullanacağı belirtilen üniversiteyi ikinci sınıfta bırakmış "Mordem" kod adlı R.A.’nın 1 ay önce İstanbul’a geldikten sonraki her anı polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre patlayıcıların bulanmasına kadar geçen bir aylık çalışmanın şu şekilde olduğu öğrenildi:

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ay önce "Mordem" ve "Salih" kod adlı R.A.’nın Irak pasaportuyla Türkiye’ye giriş yaptığını belirledi. R.A.’nın İstanbul’a gitmesi üzerine konuyla ilgili olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilgilendirildi. Bunun üzerine terör polisi R.A.’yı hem fiziki hem de teknik takibe aldı.

R.A.’nın önce Laleli’de sonra da Esenyurt’ta bir adreste kaldığı ve sık sık İranlı ve Filistinli kişilerle görüştüğü görüldü. R.A.’nın iki kez de Irak Konsolosluğu binasının önüne gidip keşiflerde bulunduğu anlaşıldı. Ayrıca R.A.’nın Kozlu Mezarlığı’na gidip mezarlıklar arasında dolaştığı da tespit edildi.

Kazıdan son anda vazgeçti

R.A.’nın 14 Nisan günü Karaköy’de bir çapa ve çanta aldığını gören polis, şüphelinin bombayı çıkartmak isteyebileceğine karar verdi. Aynı gün Kozlu Mezarlığı’na gittiği görülen R.A.’nın kazı yapmaktan son anda vazgeçtiği görüldü. Gelişmeler üzerine savcılık talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonda aralarında R.A.’nın da bulunduğu 1’i kadın 20 kişi gözaltına alındı. R.A.’nın gezdiği mezarlık alanında 6 saat süren aramanın ardından da patlayıcılar ve kazı yapmakta kullandığı çapa ele geçirildi.

Eylemlere karışmış, bomba uzmanı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli R.A.’nın (27) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğrenci olduğu ancak 2007 yılında eğitimini terk ettiği ortaya çıktı. R.A.’nın öğrencilik zamanında eylemlere karıştığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Okulunu bırakan R.A’nın örgüte katıldıktan sonra 5 yıl süreyle özel kuvvetler, bomba, istihbarata karşı koyma, takip edilme konularında eğitim aldığı ve uzman olduğu bildirildi.

Sert ve soğuk bir yapısı olduğu ifade edilen R.A’nın kollarında söndürülmüş sigara izlerine rastlandı. R.A’nın bu izlerle ilgili olarak polise "Ben sinirli bir kişiyim. Sinirlenince kendimi kaybediyorum. Sigarayı bile üzerimde söndürürüm. Takip edildiğimi hissettiğim zaman polisin üzerine yürürüm. Gözaltına alınıp alınmayacağımı kontrol etmiştim" dedi.

Kendi hayatını yaşıyormuş

R.A.’nın patlayıcıyla ilgili sorulara ise "Benim patlayıcılarla bir ilgim yok. Ben örgütü bırakıp şehre indim. Artık kendi hayatımı yaşıyorum. Örgütle bir bağlantım kalmadı. İnsan kaçakçılığı ve narkotik işleriyle uğraşıyorum. Param bittiği zaman her şeyi yaparım" diye cevap verdiği öğrenildi. R.A.’nın yazılı ifade vermediği bunları sözlü olarak anlattığı da belirtildi.

Polise göre hedeflerin başında barzani vardı

Yetkililer, R.A.’nın son günlerde bir çalıntı otomobil satın alma hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Şüphelinin kamera görüntüleri, elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda saldırı yapabileceği olası hedefler de belirlendi.

Polise göre R.A.’nın patlayıcıyı kullanabileceği hedeflerin en başında ise Türkiye’yi ziyaret için bugün İstanbul’a gelen Kuzey Irak bölgesel yönetimi lideri Mesud Barzani bulunuyor. Son dönemde Irak yönetimi ile örgüt arasındaki gerginlik nedeniyle Barzani’ye mesaj verilmek istenebileceği belirtildi. Diğer hedeflerin ise 1 Mayıs kutlamaları ve Irak Konsolosluğu’nun olabileceği öne sürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 4’ü savcılık talimatıyla emniyetten serbest kalırken geri kalan 16 kişi ise yarın adliyeye sevk edilecek.