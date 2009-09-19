Emniyet memurları dizide yer alacak

TRT’nin daha yayınlanmadan konuşulmaya başlanan 'Hesaplaşma' adlı dizisine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tam destek veriyor. Üst düzey cinayetleri çözmek için görevlendirilen 7 polisin macerasını anlatan dizide yer alan Emniyet Teşkilatı yapım ekibiyle de bilgilerini paylaşıyor.



TRT'de önümüzdeki ay, Fide Motan'ın yönetmenliğinde 'Hesaplaşma' adında bir dizi başlıyor. Yapımda ülkede işlenen üst düzey cinayetleri çözmek için devlet tarafından görevlendirilen yedi polisin heyecan dolu maceraları anlatılıyor. Polisleri; Murat Han, Hüseyin Avni Danyal, Seda Akman, Mete Horozoğlu, Serdar Özer, Gökçe Yanardağ, Nil Erkoçlar oynuyor.



Gündemdeki konular var



'Hesaplaşma'da siyasi kirlilik, bürokratik ilişkiler, organ mafyası, terör, fuhuş çeteleri gibi Türkiye'nin gündemiyle sık sık örtüşen olaylar da konu ediliyor. Gökhan Kırdar'ın müziklerine imza attığı yapım, İstanbul Emniyet Müdürü Ahmet Cemal'in profesyonelce hazırlanmış bir suikast sonucu öldürülmesiyle başlıyor. Olay gündeme bomba gibi düşüyor. Devletin güvenliğini sağlamak için özel bir birimin kurulmasına karar veriliyor. İçişleri'ne bağlı Emniyet Teşkilatı ve istihbaratla bilgi alışverişi yapacak yedi kişilik bir ekip oluşturuluyor. Birimin başına İstanbul Asayiş Şube Müdürü olan Tayfun Karayal (Hüseyin Avni Danyal) getiriliyor.



Dövüş ve silah eğitimi aldılar



* 'Hesaplaşma' TRT tarihinde bir ilke imza atıyor. İlk kez TRT'de bir dizi HD formatında çekiliyor.

* Bu dizi için Tepebaşı Stüdyoları'nda 800 metrekarelik bir plato kuruldu.

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çekimler sırasında bilgi, birikim ve ekipmanlarını yapım ekibiyle paylaşıyor. Aksiyon sahnelerinin çekimlerine yardımcı oluyor. Öte yandan dizide gerçek emniyet mensupları rol alıyor.

* Her bir oyuncu, rolü gereği profesyonel eğitmenlerden dövüş teknikleri, silah kullanımı, iyi araba kullanma teknikleri gibi birçok konuda üç hafta süreyle ders aldı.

* Görsel ve elektronik efektlerinin çok konuşulacağı yapımda, alanında uzmanlaşmış 8 kişilik bir ekip çalışıyor.



Vekil soru önergesi verdi, eleştirmenler 'önce görelim' dedi



CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, 'Hesaplaşma' dizisinde silahların ve bombaların bolca görüntülendiğini bildirerek, TBMM Başkanlığı'na dizinin Ergenekon soruşturmasını etkileyip etkilemeyeceğini sordu. Çöllü geçtiğimiz günlerde verdiği soru önergesinde şu ifadeyi kullandı: "TRT'nin sürmekte olan bir dava ile ilişkilendirilebilecek içerikteki dizilere yönelmesini, yargıyı etkilememe ilkelerine uygun buluyor musunuz?" Bu önerge, "Silah ve bombanın eksik olmadığı 'Kurtlar Vadisi' dizisi nasıl yıllardır ekranda yayınlanabiliyor?" sorusunu da akla getirdi.



