Emniyet kemeri takılı olan 12 öğrenci, kazadan yara almadan kurtuldu

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsü devrildi. Emniyet kemeri takılı olan sürücü ve 12 öğrenci, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Bağla- Gürece karayolunda meydana geldi. Kırsal Bağla Mahallesi\'nden aldığı öğrencileri Bodrum\'a götürmek üzere yola çıkan Gürkan Çıplak yönetimindeki 48 S 1283 plakalı servis minibüsü, kırsal Gürece Mahallesi\'ne 3 kilometre kala buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, yol kenarına devrildi. Emniyet kemerleri takılı olan minibüs şoförü Çıplak ve taşıdığı 5\'i ilkokul, 2\'si ortaokul, 5\'i de lise öğrencisi, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamayan öğrenciler, kendi imkanlarıyla minibüsten çıktı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Minibüsün çekici yardımıyla kaldırılırken, buzlanan yolda dozerlerle çalışma yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.



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