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Yaşam

Emniyet kemeri olsaydı Dila ölmeyecekti!

Eğlence dönüşü aşırı sürat yapan araçta bulunan Dila Yaşa adlı genç kadın emniyet kemeri takmadığı için camdan fırladı ve feci şekilde yaşa

07 Ekim 2008 03:00

İsmet Tan Ermetin, eğlence dönüşü aşırı sürat yapınca, kullandığı araç takla attı ve tavanı üstünde metrelerce sürüklendi. Araçta bulunan Dila Yaşa, emniyet kemeri takılı olmadığı için camdan fırladı ve feci şekilde yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla Beyoğlu’nda eğlenen İsmet Tan Ermetin (19), arkadaşlarını evlerine bırakmak için önceki gece saat 23.30 sıralarında Renault Megane marka otomobiliyle yola çıktı. Meclisi Mebusan Caddesi’nden Eminönü yönüne giderken otomobiliyle aşırı hız yapan Ermetin, Denizcilik İşletmeleri önüne geldiklerinde aracın kontrolünü kaybetti.

Tramvay yolunu ayıran demir dubalara çarpan otomobil, park halindeki diğer araçlara çarptıktan sonra takla attı ve tavanı üzerinde metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazada otomobilin ön sağ koltuğunda oturan 21 yaşındaki Dila Yaşa, emniyet kemeri takılı olmadığı için yan camdan fırladı ve başını kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Kazada sürücü İsmet Tan Ermetin ile arka koltukta oturan arkadaşları Erdil Kılıç (19) ve Serap Çelik (19) hafif yaralandı. Dila Yaşa’yı kanlar içerisinde yatarken gören arkadaşları sinir krizi geçirdi. Kazayı gördüğünü iddia eden Sıddık Can, "Otomobil çok hızlıydı. Kontrolden çıkınca önce dubalara çarptı. Hiç gaz kesmeden diğer araçlara da çarptı ve takla attı" dedi.

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