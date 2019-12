Emniyet kemeri 50 yaşında

En çok hayat kurtaran donanım

Hayat kurtarmak ancak bu kadar basit olabilirdi; çek, tak ve gerdir... Eğer emniyet kemeri kullanıyorsanız, bir kazada hayatta kalma olasılığınız yüzde 50 oranında artıyor.Volvo mühendisi Nils Bohlin, 1959 yılında V tipi 3 noktalı emniyet kemerini icat ettiğinden beri, pek çok otomobil kullanıcısının hayatı kurtuldu. Günümüzde, trafik kazalarında en etkili korumayı 3 noktalı emniyet kemeri sağlıyor. 1960’lı yıllarda kullanılmaya başladığından beri kurtardığı hayatlar ve güvenliğe yaptığı katkılar nedeniyle 3 noktalı emniyet kemeri 120 yıllık otomobil tarihinin en önemli buluşu olarak nitelendiriliyor.Nils Bohlin’in icadı, Alman Patent Enstitüsü tarafından 1885–1985 yılları arasında alınan patentler arasında, insan hayatını en çok etkileyen 8 önemli buluştan biri olarak değerlendiriliyor. Bohlin bu onuru, patent sahibi Benz, Edison ve Diesel’in icatları ile birlikte paylaşıyor. 3 nokta emniyet kemeri, bir aracın en gerekli güvenlik donanımlarının başında geliyor. Kemer kullanımı yaygınlaşırsa, kazalarda hayatta kalan insan sayısı daha da artacak.Farklı boyutlardaki yolcular için her türlü kazada koruma sağlayan emniyet kemeri, sadece önden çarpmalarda değil, taklalı kazalarda da araç içindekilerin dışarı fırlamasına engel olarak güvenliği sağlıyor. Araçtan fırlayan yolcuların yüzde 75’i hayatını kaybediyor. Sayısı kesin olmamakla birlikte 1960’lardan beri kullanılan emniyet kemeri milyonlarca hayat kurtardı. Avrupa’da her yıl emniyet kemeri, kazalardaki ölümleri yüzde 40 oranında azaltıyor.2005 yılında 11 bin 700 kişi, karıştıkları trafik kazalarında emniyet kemeri kullandıkları için hayatta kaldılar ve bunların arasında iki bin sürücü Almanya yollarındaki kazalara karışmıştı. Eğer emniyet kemeri takmasalardı, Almanya’daki kazalarda ölümler iki katına çıkardı.Amerika’da 2004 yılında 15 bin 200 kişinin hayatı emniyet kemeri sayesinde kurtuldu.Emniyet kemerinin sadece ön koltuk yolcuları için değil, araç içindeki bütün yolcular için can güvenliğinin en büyük şartı olduğunu yine Volvo, 1958 yılında arka koltuklara yerleştirdiği montaj noktalarıyla göstermişti. Fakat 1967 yılına kadar arka koltuklarda emniyet kemerinin kullanımını yaygınlaştıramadı.Nils Bohlin’in icadı olan emniyet kemeri o kadar çok hayat kurtardı ki, trafik kazası geçirip emniyet kemeri sayesinde hayatı kurtulan pek çok kişi Nils Bohlin’e bizzat teşekkür edip tanışmak için girişimde bulundu.Nils Bohlin’in icadının bütün insanlar tarafından kullanılabilmesi için Volvo, patentini bütün otomobil üreticilerinin kullanımına sundu. Bohlin uzun yıllar boyunca Volvo’da markanın güvenlikten sorumlu başkanı olarak görev yaptı.Emniyet kemerinin başarısından kısa süre sonra yandan çarpmalarda da büyük bir güvenlik açığı olduğunu fark ederek, Volvo patentli SIPS’in (Side Impact Protection System-Yandan Çarpmalarda Koruma Sistemi) geliştirilmesinde öncü oldu. 1985 yılında emekli olana kadar da Volvo için pek çok patentli projede görev aldı. Bohlin 2002 yılında felç sonucu hayatını kaybetti.