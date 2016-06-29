Emniyet kaynakları: Saldırı IŞİD kaynaklı

Atatürk Havalimanı'nda 2 ayrı noktada terör saldırısı düzenlendi. İstanbul Valisi Vasap Şahin, saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini söylerken emniyet kaynakları saldırının radikal İslamcı terör örgütün IŞİD kaynaklı gerçekleştirildiğini duyurdu. Daha sonra gelen bilgiye göre saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısının ardından TBMM Genel Kurul’unda yaptığı açıklamada “Saldırıyı gerçekleştiren teröristin üyesi olduğu terör örgütüne dair bir takım veriler var ama onlar netleşmediği için Genel Kurul'la paylaşmıyorum” demişti.