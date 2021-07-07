Emniyet kararnamesinde dikkat çeken atama; Süleyman Soylu'nun memleketi Trabzon'un Emniyet Müdürü kızağa çekildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun memleketi olan Trabzon’un yanı sıra Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 10 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.

Yürürlüğe giren kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, 11 polis başmüfettişi ve bir polis okulu müdürü, il emniyet müdürü olarak atandı.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, merkeze çekildi

Anka'nın haberine göre, kararnameyle Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Alper’in yerine Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan getirildi. Aydoğan’dan boşalan Sivas Emniyet Müdürlüğü’ne ise Polis Başmüfettişi Burhan Akçay atandı.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, 19 Eylül 2019’da atandığı bu göreve, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nden getirilmişti. Alper’in Trabzon Emniyet Müdürlüğü döneminde polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen uyuşturucular, “Andımız” yazısı ile sergilenmişti. Alper, kararla birlikte Sudan Hartum'a atandı.

Diyarbakır'da da değişim

Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Yaman’ın yerine, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın getirildi. Aşkın’ın yerine ise Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne atandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü görevine ise Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan getirildi. Aslan’dan boşalan Erzurum Emniyet Müdürlüğü görevine de Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer atandı.

Merkeze atanan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 2014-2015 yılları arasında KOM Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Diyarbakır’daki görevine, Konya Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken getirilmişti.

10 müdür merkeze çekildi

Alper ve Yaman’la birlikte Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Bartın Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Isparta Emniyet Müdürü Medin Akay, Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan da Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

11 başmüfettiş, il müdürü oldu

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’ne Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Erzincan Emniyet Müdürlüğü’ne Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Niğde Emniyet Müdürlüğü’ne Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne de Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık getirildi.

TIKLAYIN | 33 ile yeni emniyet müdürü atandı

Kararnamede yer alan tüm isimler ve yeni görev yerleri şöyle:

- Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne

- Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne

- Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğü’ne

- Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne

- Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne

- Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne

- Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğü’ne

- Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne

- Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğü’ne

- İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne

- Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğü’ne

- Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne

- Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğü’ne

- Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne

- Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne

- Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne

- Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğü’ne

- Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne

- Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne

- Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’ne

- Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne

- Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne

- Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğü’ne

- Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğü’ne

- Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğü’ne

- Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğü’ne

- Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğü’ne

- Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğü’ne

- Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne

- Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğü’ne

- Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne

- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne

- İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne”