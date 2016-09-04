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Emniyet, IŞİD militanlarının Suriye'ye giriş-çıkış tarihlerini bilmesine rağmen gözaltı yapmamış!

IŞİD'in Suriye’de yağmalanan malları Ankara’da sattığı ortaya çıktı

04 Eylül 2016 15:02

El Kaide davası dosyasında yer alan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün bilgi notları, IŞİD militanlarının Ankara’da rahatça hareket edebildiğini ve gözaltına bile alınmadıklarını ortaya koydu.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 26 sanıklı El Kaide davası için Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden gönderilen bilgi notu, cihatçıların Ankara’daki yapılanmasına ilişkin ihmallerin olduğunu ortaya koydu.

Polisin bilgi notuna göre, IŞİD’in Rakka’daki önemli yöneticilerinden olan Muhammed Selef kod adlı Oğuzhan Gözlemecioğlu, kentte örgüte eleman temin etmek için çalıştı. Suriye’de yağmalanan malların Ankara’da satıldığına dikkat çekilen notta, örgüt mensuplarının havan topu yaptırmak için torna ustası aradığı da yazıldı.

Notta, Oğuzhan Gözlemecioğlu’nun ‘Suriye’ye patlayıcı madde yapımında kullanılabilecek malzeme ve silah getirip-götürdüğü, sınır hattında faaliyet gösteren El Kaide mensuplarına bölgeye gelen yardım kuruluşları aracılığı ile yiyecek, giyecek ve ihtiyaç malzemesi temin ettiği’ ifadesi de yer aldı.

Ancak Suriye’ye giriş-çıkış yapmaları dahi adım adım izlenen IŞİD mensupları hakkında, bu eylemleri gerçekleştirdikleri sırada polis tarafından izlenmelerine rağmen gözaltı işlemi dahi yapılmamış.

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