Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış kampanyasına katıldı

Rixos otellerinin sahibi olan ve “FETÖ üyeliği”nden hakkında bugüne kadar 4 soruşturma yürütülen iş adamı Fettah Tamince, TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu canlı yayına telefonla bağlanarak, Elazığ depremzedeleri için başlatılan yardım kampanyasına 250 Bin lira bağışladı. Tamince ayrıca 50 depremzede aileyi de tesislerinde, diledikleri zaman ağırlamak istediğini de belirtti.

Fettah Tamince’nin yaptığı bağışın ardından Emekli Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz’dan dikkat çeken açıklama geldi. Emekli Hâkim Osman Kaçmaz, sosyal medyada “Acun’u tebrik ediyorum. Emniyet Güçlerinin ulaşamadığı Fettah Tamince’ye bir telefonla ulaştı. Keşke 400 milyon zimmetine geçirdiği paradan fazla Elazığ depremine bağışlasaydı inanın şikâyetimden vazgeçerdim.. Ama bekliyorum eğer bu parayı yatırdığı an şikâyetimi geri alacağım” mesajını yayımladı.

İşte o mesaj:

Kaçmaz, Fettah Tamince’ye ilişkin "FETÖ hakkında kitap yazmak için araştırma yaparken, Antalya’daki üniversite kuruluşunda toplanan 400 milyon liranın kayıp olduğunu gördüm. Bunu şikayet ettim, işte Yargıtay’daki dosya bu dosya" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuş?

"FETÖ üyeliği"nden hakkında bugüne kadar 4 soruşturma başlatılan iş adamı Fettah Tamince'nin İstanbul'daki soruşturması "takipsizlikle" sonuçlanmıştı. Tamince hakkında Antalya'daki iki ayrı soruşturma da yine "takipsizlik" kararı verilmişti. Tamince hakkında Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan tek davada da "Tamince'nin FETÖ'ye yardım suçundan beraatine" karar verilmişti. Antalya'daki soruşturmada verilen takipsizlik kararına da emekli hakim Osman Kaçmaz itiraz etmişti. İtirazı kabul eden Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği de takipsizlik kararını kaldırmıştı. Bu karar "kesin nitelik" sayılsa da soruşturma savcısı yeniden Tamince hakkında "düzeltme" talebinde bulunmuştu.

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