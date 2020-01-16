Emniyet, hakkında zorla getirme kararı olan iş insanı Fettah Tamince'yi bulamadı

Hakkında FETÖ’den açılan iki soruşturmada takipsizlik verilen, bir davada ise beraat eden iş insanı Fettah Tamince; müştekisi olduğu davada hakkında çıkarılan zorla getirme kararına karşın duruşmaya gelmedi. Zorla getirme kararını uygulamayan Emniyet, mahkemeye “sanığa ulaşılamadığını” bildirdi.

İstanbul’daki mahkeme de zorla getirmeden vazgeçerek, talimat evraklarını Antalya’daki mahkemeye iade etti. Bu durumu eleştiren davanın sanığı, eski hâkim Osman Kaçmaz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Emniyet teşkilatı, herkesin tanıdığı, bildiği kişiye ulaşamıyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre eski hâkim Osman Kaçmaz, sosyal medya hesabından 16 Ekim 2018’de, iş insanı Tamince’yi “Dokunulmayan işadamı Tamince FETÖ’nün her yerindeydi”, “Zimmetine geçirdiğin paraları öde önce” sözleriyle eleştirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamince’nin şikâyeti üzerine Kaçmaz hakkında “hakaret” suçundan dava açtı. Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimat evrakı göndererek, Tamince’nin müşteki olarak 9 Aralık’ta ifadesinin alınmasını talep etti. Ancak Tamince, belirtilen tarihte talimat duruşmasına katılmadı. İstanbul’daki mahkeme, Tamince hakkında ifadesinin alınması için “zorla getirme emri” çıkardı.