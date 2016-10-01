"Emniyet İmamı' olduğu iddia edilen 'Kozanlı Ömer', Erdoğan'a yakın kişilerin banka hesaplarını inceletmiş"

17-25 Aralık operasyonlarını operasyonlarının planlayıcısı Gülen cemaatinin 'Emniyet İmamı' olduğu öne sürülen 'Kozanlı Ömer' lakaplı Osman Hilmi Özdil'in, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’nda görevli banka murakıplara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın kişilerin şahsi ve şirket hesaplarını usulsüz şekilde incelemeye aldırdığı ortaya çıktı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Emniyetteki ‘paralel devlet yapılanması’nın kilit ismi olduğu belirtilen ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ABD’ye kaçan ‘Kozanlı Ömer’ lakaplı Osman Hilmi Özdil’in izine, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) murakıplarına yönelik operasyonlarda rastlandı. İstabul Mali Şube ekiplerinin FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 47 BDDK murakıbı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Usulsüz inceleme

Yapılan soruşturmada, BDDK’da görevli banka murakıplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın kişilerin şahsi ve şirket hesaplarını usulsüz şekilde incelemeye aldığı, 2013-2014 yılları arasında 5 bin 270 kez usulsüz olarak sorgulama yaptıkları tespit edildi. BDDK murakıplarının cep telefonu kayıtlarına göre, FETÖ’nün emniyet imamı olduğu belirlenen ‘Kozanlı Ömer’ kod adlı Osman Hilmi Özdil’in, 2009 ile 2013 Nisan ayı içerisinde BDDK murakıbı olan A.K. ile 100’ün üzerinde telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

Mali Polis, ‘Kozanlı Ömer’in talimatları doğrultusunda murakıpların söz konusu hesapları usulsüz olarak incelediklerini, 17 Aralık operasyonu için bilgi topladıklarını ve dönemin Mali Şube Müdürlüğü’ne bilgi aktardıklarını bildirdi. ‘Kozanlı Ömer’in, BDDK murakıpları ve Mali Polis’i organize ederek, 17 Aralık operasyonunun düzenlenmesini sağladığı öne sürüldü.

Kaybolan arşiv dosyası bulundu

Emniyet imamı ‘Kozanlı Ömer’in, ABD’de gözaltına alındığı sırada üzerinden çıkanların kaydedildiği ve FBI tarafından gönderildikten sonra kaybedilen arşiv dosyasının bulunduğu önceki gün ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmada 5 polis gözaltına alınıp tutuklandı. Dosyada, Ergenekon soruşturmalarında haklarında soruşturma açılan bazı isimlerin yer aldığı şifreli listenin bulunduğu öne sürülüyor.

'Kozanlı Ömer' kimdir?

Görünürdeki mesleği sigortacılık olan Osman Hilmi Özdil, FETÖ’nün emniyet imamı olarak biliniyor. Eski polis müdürü Hanefi Avcı’nın ilk kez kitabında bahsettiği Özdil, emniyetin araçlarına sigorta yapıyordu. Cemaat’in ekniyet imamı olduğu dışında hakkında bilgi bulunmayan Özdil’in, 17 Aralık soruşturmasından bir süre sonra ABD’ye gittiği tahmin ediliyor.