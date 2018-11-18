“Emniyet, ikinci Mor Beyin mağduriyetine yol açmak istemiyor”

'FETÖ' soruşturmaları kapsamında ByLock sunucusuna bağlandığı tespit edilen 111 bin 634 kişiden bugüne kadar 76 bin 354 kullanıcıya operasyon düzenlendi. Operasyon yapılmayı bekleyen ByLock kullanıcısı sayısı 35 bin 280. Özellikle emniyetin, geriye kalan bu sayı üzerinde titiz çalışma yürüttüğü ‘ortak Wi-Fi’ ve ‘IP çakışması’ olanları ayırmaya başladığı ve ikinci bir ‘Mor Beyin’ mağduriyetine yol açmak istemediği öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, 'FETÖ' ile mücadelede en önemli delillerin başında kabul edilen ByLock ile ilgili çarpıcı veriler ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan sunumuna yansıyan bilgilere göre, ByLock kapsamında 'FETÖ’ye 29 bin 739 operasyon gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 76 bin 354 ByLock kullanıcısına işlem yapıldı. MİT’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği ilk ByLock Teknik Raporu’nda 215 bin ByLock kullancısı olduğu ifade edilmişti. Bu kullanıcılara ait 17 milyon 169 bin 632 adet mesaj içeriğinin tamamının kriptolu olarak veri tabanında saklandığı ifade edilen raporda, gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bunlardan 15 milyon 520 bin 552 adedinin çözümlendiği kaydedilmişti. Bu kapsamda 3 milyon 158 bin 388 de e-posta tespit edildi.

MİT, emniyet ve BTK’nin daha sonra yaptığı çalışmalar sonucunda kullanıcı sayısı 123 bin 114 olarak belirlendi. 11 bin 480 kullanıcının ‘Mor Beyin’ mağduru olduğunun tespit edilmesi üzerine ise sayı 111 bin 634’e düştü. Operasyon yapılanların düşülmesinin ardından savcılığın önünde 35 bin 280 ByLock kullanıcısı var.

Ancak emniyet ve savcılığın, bu aşamadan sonra titiz davrandığı öğrenildi. Emniyet KOM Daire Başkanlığı’nın ortak ‘Wi-Fi’ ve ‘IP çakışması’ olanları ayırmaya başladığı, ikinci bir ‘Mor Beyin’ vakasının yaşanmasının istenmediği bildirildi. Ortak ‘Wi-Fi’ sorunu; ByLock kullanıcılarının mobil iletişim araçlarıyla ortak kullanım ağı Wi-Fi’ye bağlanmaları nedeniyle o hattın kayıtlı gözüktüğü kişinin şüpheli konumuna düşmesiyle yaşanıyor. “IP numarası çakışması”na ise GSM operatörlerinin, aynı IP numarasını birden çok kullanıcıya tahsis etmesi yol açtı. Bu nedenle o kişi de ByLock kullanıcısı olarak görülüyor.